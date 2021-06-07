Среди марок на "вторичке" первенство снова получает Volkswagen, а за Maserati чуть не выстроилась очередь.

Май, щедро насыщен праздничными (соответственно – выходными) днями, для вторичного авторынка закончился с результатом на 11,8% меньше, чем в апреле, то есть 72 тыс. сделок купли-продажи, согласно данным ГСЦ МВД.

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Среди производителей украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям от Volkswagen, хотя кроме них происходит немало торгов с ВАЗами. В целом эти две марки занимают почти 21% украинской "вторички", однако в мае немецкий бренд занял первое место в зачете марок, сместив производителя из Тольятти, который возглавлял рейтинг марок в апреле, на вторую позицию. Изменений в первой десятке рейтинга отдельных моделей произошло мало, что свидетельствует о стабильных интересах аудитории покупателей.

Во второй все же несколько перемещений, достойных внимания, произошло: на 6 строчек поднялся седан Hyundai Sonata, и на столько же спустился ВАЗ-2110, чуть не покинув этот "Топ-20". А если бы продалось еще на несколько "десяток" меньше, то на 20-й позиции оказался бы BMW 3 серии.

В сегменте автомобилей класса "премиум" в мае торги в целом шли неплохо, однако 10 Rolls-Royce, как это было в апреле, насчитать не удалось – таких купили лишь четыре. А кроме них нашлось по одному покупателю на Lamborghini и Maybach, трое стали обладателями McLaren, 15 выбрали Bentley, и чуть не толкались в очереди покупатели Maserati, которых продалось 23 автомобиля (вдвое больше, чем месяцем ранее).