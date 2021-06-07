Серед марок на "вторинці" першість знову отримує Volkswagen, а за Maserati мало не вишикувалась черга.

Травень, щедро насичений святковими (відповідно – вихідними) днями, для вторинного авторинку закінчився з результатом на 11,8% меншим, ніж у квітні, тобто 72 тис. угод купівлі-продажу, згідно з даними ГСЦ МВС.

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Серед виробників українці продовжують надавати перевагу автівкам від Volkswagen, хоч крім них відбувається чимало торгів з ВАЗами. Загалом ці дві марки займають майже 21% української "вторинки", однак у травні німецький бренд посів перше місце у заліку марок, змістивши виробника з Тольятті, який очолював рейтинг марок у квітні, на другу позицію. Змін у першій десятці рейтингу окремих моделей відбулося обмаль, що свідчить про сталі інтереси аудиторії покупців.

У другій все ж кілька переміщень, вартих уваги, відбулося: на 6 рядків піднявся седан Hyundai Sonata, і на стільки ж спустився ВАЗ-2110, мало не покинувши цей "Топ-20". А якби продалося ще на кілька "десяток" менше, то на 20-й позиції опинився би BMW 3 серії.

У сегменті автівок класу "преміум" у травні торги в цілому йшли непогано, проте 10 Rolls-Royce, як це було у квітні, налічити не вдалося – таких купили лише чотири. А крім них знайшлося по одному покупцю на Lamborghini та Maybach, троє стали власниками McLaren, 15 обрали Bentley, і мало не штовхались у черзі покупці Maserati, яких продалося 23 автомобілі (удвічі більше, ніж місяцем раніше).