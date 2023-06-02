У травні цього року продажі нових автомобілів зросли удвічі. Названо найпопулярніші моделі, яким віддавали перевагу платоспроможні українці.
За даними Укравтопром, у травні компактний кросовер Renault Duster продовжив утримувати лідерську позицію на українському ринку нових легковиків. За місяць цей автомобіль обрали 472 покупці.
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За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% травневого ринку нових легковиків.
Десятка бестселерів травня 2023 року, за версією Укравтопрома:
- Renault Duster - 472 од.;
- Toyota RAV-4 - 253 од.;
- Toyota Corolla - 172 од.;
- Volkswagen ID.4 - 168 од.;
- Hyundai Tucson - 155 од.;
- Mazda CX5 - 137 од.;
- Nissan Qashqai - 109 од.;
- Suzuki Vitara - 109 од.;
- Dongfeng/Honda M-NV - 107 од.;
- Volkswagen Touareg - 104 од.