У травні цього року продажі нових автомобілів зросли удвічі. Названо найпопулярніші моделі, яким віддавали перевагу платоспроможні українці.

За даними Укравтопром, у травні компактний кросовер Renault Duster продовжив утримувати лідерську позицію на українському ринку нових легковиків. За місяць цей автомобіль обрали 472 покупці.

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За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% травневого ринку нових легковиків.

Десятка бестселерів травня 2023 року, за версією Укравтопрома:

  1. Renault Duster - 472 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 253 од.;
  3. Toyota Corolla - 172 од.;
  4. Volkswagen ID.4 - 168 од.;
  5. Hyundai Tucson - 155 од.;
  6. Mazda CX5 - 137 од.;
  7. Nissan Qashqai - 109 од.;
  8. Suzuki Vitara - 109 од.;
  9. Dongfeng/Honda M-NV - 107 од.;
  10. Volkswagen Touareg - 104 од.