Вантажівка загорілась на автошляху поблизу села Калинівка, 17 лютого, близько 3 години ночі. Що стало причиною займання, поки що невідомо.

На трасі Київ — Чоп згорів автовоз, наповнений новими кросоверами Renault Duster. Вантажівка йшла з Румунії під керуванням 22-річного водія.

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Попередньо поліцейські встановили, що причиною пожежі могла стати несправність гальмівної системи. Внаслідок займання автовоз та 7 легкових автомобілів знищено вогнем. На щастя, потерпілих немає.