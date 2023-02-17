Грузовик загорелся на автодороге вблизи села Калиновка, 17 февраля, около 3 часов ночи. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

На трассе Киев – Чоп сгорел автовоз, наполненный новыми кроссоверами Renault Duster. Грузовик шел из Румынии под управлением 22-летнего водителя.

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Полицейские установили, что причиной пожара могла стать неисправность тормозной системы. В результате возгорания автовоз и 7 легковых автомобилей уничтожены огнем. К счастью, потерпевших нет.