В мае этого года продажи новых автомобилей выросли вдвое. Названы самые популярные модели, которые предпочитали платежеспособные украинцы.
По данным Укравтопрома, в мае компактный кроссовер Renault Duster продолжил удерживать лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек. За месяц этот автомобиль избрали 472 покупателя.
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За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% майского рынка новых легковушек.
Десятка бестселлеров мая 2023 года, по версии Укравтопрома:
- Renault Duster – 472 ед.;
- Toyota RAV-4 – 253 ед.;
- Toyota Corolla – 172 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 168 ед.;
- Hyundai Tucson – 155 ед.;
- Mazda CX5 – 137 ед.;
- Nissan Qashqai – 109 ед.;
- Suzuki Vitara – 109 ед.;
- Dongfeng/Honda M-NV – 107 ед.;
- Volkswagen Touareg - 104 ед.