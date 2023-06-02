В мае этого года продажи новых автомобилей выросли вдвое. Названы самые популярные модели, которые предпочитали платежеспособные украинцы.

По данным Укравтопрома, в мае компактный кроссовер Renault Duster продолжил удерживать лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек. За месяц этот автомобиль избрали 472 покупателя.

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За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% майского рынка новых легковушек.

Десятка бестселлеров мая 2023 года, по версии Укравтопрома: