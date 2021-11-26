Сегмент SUV дуже стрімко набирає популярність. Попри загальну кризу в автомобілебудівній галузі, яка пов’язана з нестачею напівпровідників, тут продовжується зростання і є свої лідери.

Найпопулярнішим позашляховиком у світі в січні-серпні 2021 року залишається Toyota RAV4, реалізований у кількості 707 229 екземплярів (частка ринку 3,3%), модель лідирує з великим відривом від конкурентів.

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Багато експертів називають RAV4 першим SUV, що продається по всьому світу, він був випущений у Японії та Європі у 1994 році.

На другому місці в рейтингу позашляховиків світу, що найбільше продаються, знаходиться Honda CR-V (527 854 шт.; частка 2,4%). За нею слідує Volkswagen Tiguan (381982 шт.; Частка 1,8%). Tiguan випускається з 2007 року, але лідери світового ринку вийшов тільки з моменту появи другого покоління в 2016 році.

На четвертому місці – Hyundai Tucson (373 594 шт.), на п'ятому – Toyota Highlander (+5 позицій у рейтинговій таблиці; 373 594 шт.). На шостому місці - Kia Sportage (-1 позиція у рейтингу; 273 346 шт.). Далі йдуть Mazda CX-5 (267 575 шт.) та Haval H6 (+6 позицій у рейтингу; 250 262 шт.).

На дев'ятому місці - Nissan Rogue (+11 позицій у рейтингу; 240 239 шт.), а замикає ТОП-10 Nissan Qashqai (-2 позиції у рейтингу; з 226 756 шт.).