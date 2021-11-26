Сегмент SUV очень стремительно набирает популярность. Несмотря на общий кризис в автомобилестроительной отрасли, который связан с нехваткой полупроводников, здесь продолжается рост и есть свои лидеры.

Самым популярным внедорожником в мире в январе-августе 2021 года остается Toyota RAV4, реализованный в количестве 707 229 экземпляров (доля рынка 3,3%), модель лидирует с большим отрывом от конкурентов.

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Многие эксперты называют RAV4 первым SUV, продается по всему миру, он был выпущен в Японии и Европе в 1994 году.

На втором месте в рейтинге самых продаваемых внедорожников мира находится Honda CR-V (527 854 шт.; доля 2,4%). За ней следует Volkswagen Tiguan (381982 шт.; Доля 1,8%). Tiguan выпускается с 2007 года, но лидеры мирового рынка вышел только с момента появления второго поколения в 2016 году.

На четвертом месте – Hyundai Tucson (373 594 шт.), на пятом – Toyota Highlander (+5 позиций в рейтинговой таблице; 373 594 шт.). На шестом месте-Kia Sportage (-1 позиция в рейтинге; 273 346 шт.). Далее следуют Mazda CX-5 (267 575 шт.) и Haval H6 (+6 позиций в рейтинге; 250 262 шт.).

На девятом месте – Nissan Rogue (+11 позиций в рейтинге; 240 239 шт.), а замыкает ТОП-10 Nissan Qashqai (-2 позиции в рейтинге; из 226 756 шт.).