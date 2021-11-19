Некоммерческая организация Consumer Reports обнародовала ежегодный список самых надежных автопроизводителей, присутствующих на рынке США.
Рейтинг Consumer Reports базируется на основе опросов владельцев автомобилей об уровне удовлетворенности и статистики отзывных кампаний. Данные сводятся в оценку по шкале от 0 до 100, причем среднее значение составляет 41-60 баллов.
Узнайте также: Американцы объявили 9 финалистов конкурса "Автомобиль года"
Для того чтобы бренд попал в рейтинг, необходимо иметь в продаже по крайней мере две модели авто. Из-за этого несколько производителей в этом году не входят в рейтинг – среди них Alfa Romeo, Dodge, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi и Polestar. Зато есть много японских брендов.
Фактически, они доминируют в топ-10 рейтинга. А лидером этого года стал Lexus, которому удалось опередить прошлогоднего чемпиона – Mazda. Toyota опустилась на третье место, а за ней идет Infiniti. Американский бренд Buick оказался лишь на пятой позиции. Honda, Subaru, Acura и Nissan занимают нижнюю часть рейтинга, а в самом конце расположился бренд Mini, рейтинг которого не превысил средний показатель в 60 баллов.
Оценка бренда:
- Lexus: 76
- Mazda: 75
- Toyota: 71
- Infiniti: 69
- Buick: 66
- Honda: 66
- Subaru: 66
- Acura 64
- Nissan: 63
- Mini: 60
Если говорить о наименьших оценках в рейтинге, то здесь десятка выглядит следующим образом:
- Kia: 43
- Volvo: 42
- Ram: 40
- GMC: 37
- Mercedes-Benz: 34
- Volkswagen: 31
- Genesis: 30
- Jeep: 26
- Tesla: 25
- Lincoln: 18
Полная статистика брендов доступна на сайте Consumer Reports.