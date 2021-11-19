Некоммерческая организация Consumer Reports обнародовала ежегодный список самых надежных автопроизводителей, присутствующих на рынке США.

Рейтинг Consumer Reports базируется на основе опросов владельцев автомобилей об уровне удовлетворенности и статистики отзывных кампаний. Данные сводятся в оценку по шкале от 0 до 100, причем среднее значение составляет 41-60 баллов.

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Для того чтобы бренд попал в рейтинг, необходимо иметь в продаже по крайней мере две модели авто. Из-за этого несколько производителей в этом году не входят в рейтинг – среди них Alfa Romeo, Dodge, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi и Polestar. Зато есть много японских брендов.

Фактически, они доминируют в топ-10 рейтинга. А лидером этого года стал Lexus, которому удалось опередить прошлогоднего чемпиона – Mazda. Toyota опустилась на третье место, а за ней идет Infiniti. Американский бренд Buick оказался лишь на пятой позиции. Honda, Subaru, Acura и Nissan занимают нижнюю часть рейтинга, а в самом конце расположился бренд Mini, рейтинг которого не превысил средний показатель в 60 баллов.

Оценка бренда:

Lexus: 76

Mazda: 75

Toyota: 71

Infiniti: 69

Buick: 66

Honda: 66

Subaru: 66

Acura 64

Nissan: 63

Mini: 60

Если говорить о наименьших оценках в рейтинге, то здесь десятка выглядит следующим образом:

Kia: 43

Volvo: 42

Ram: 40

GMC: 37

Mercedes-Benz: 34

Volkswagen: 31

Genesis: 30

Jeep: 26

Tesla: 25

Lincoln: 18

Полная статистика брендов доступна на сайте Consumer Reports.