Некоммерческая организация Consumer Reports обнародовала ежегодный список самых надежных автопроизводителей, присутствующих на рынке США.

Рейтинг Consumer Reports базируется на основе опросов владельцев автомобилей об уровне удовлетворенности и статистики отзывных кампаний. Данные сводятся в оценку по шкале от 0 до 100, причем среднее значение составляет 41-60 баллов.

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Для того чтобы бренд попал в рейтинг, необходимо иметь в продаже по крайней мере две модели авто. Из-за этого несколько производителей в этом году не входят в рейтинг – среди них Alfa Romeo, Dodge, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi и Polestar. Зато есть много японских брендов.

Фактически, они доминируют в топ-10 рейтинга. А лидером этого года стал Lexus, которому удалось опередить прошлогоднего чемпиона – Mazda. Toyota опустилась на третье место, а за ней идет Infiniti. Американский бренд Buick оказался лишь на пятой позиции. Honda, Subaru, Acura и Nissan занимают нижнюю часть рейтинга, а в самом конце расположился бренд Mini, рейтинг которого не превысил средний показатель в 60 баллов.

Оценка бренда:

  • Lexus: 76
  • Mazda: 75
  • Toyota: 71
  • Infiniti: 69
  • Buick: 66
  • Honda: 66
  • Subaru: 66
  • Acura 64
  • Nissan: 63
  • Mini: 60

Если говорить о наименьших оценках в рейтинге, то здесь десятка выглядит следующим образом:

  • Kia: 43
  • Volvo: 42
  • Ram: 40
  • GMC: 37
  • Mercedes-Benz: 34
  • Volkswagen: 31
  • Genesis: 30
  • Jeep: 26
  • Tesla: 25
  • Lincoln: 18

Полная статистика брендов доступна на сайте Consumer Reports.