Некомерційна організація Consumer Reports оприлюднила щорічний список найбільш надійних автовиробників, присутніх на ринку США.

Рейтинг Consumer Reports базується на основі опитувань власників автомобілів про рівень задоволеності та статистики відкличних кампаній. Данні зводяться в оцінку за шкалою від 0 до 100, причому середнє значення становить 41-60 балів.

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Для того, аби бренд потрапив до рейтингу, необхідно мати у продажу принаймні дві моделі авто. Через це кілька виробників цього року не входять до рейтингу – серед них Alfa Romeo, Dodge, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi та Polestar. Натомість є багато японських брендів.

Фактично, вони домінують у топ-10 рейтингу. А лідером цього року став Lexus, якому вдалось випередити торішнього чемпіона – Mazda. Toyota опустилась на третє місце, а за нею йде Infiniti. Американський бренд Buick опинився лише на п’ятій позиції. Honda, Subaru, Acura та Nissan займають нижню частину рейтингу, а в самому кінці розташувався бренд Mini, рейтинг якого не перевищив середній показник у 60 балів.

Оцінка бренду:

Lexus: 76

Mazda: 75

Toyota: 71

Infiniti: 69

Buick: 66

Honda: 66

Subaru: 66

Acura 64

Nissan: 63

Mini: 60

Якщо говорити про найменші оцінки у рейтингу, то тут десятка виглядає наступним чином:

Kia: 43

Volvo: 42

Ram: 40

GMC: 37

Mercedes-Benz: 34

Volkswagen: 31

Genesis: 30

Jeep: 26

Tesla: 25

Lincoln: 18

Повна статистика брендів доступна на сайті Consumer Reports.