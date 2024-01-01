Названі найпопулярніші в Україні гібридні автомобілі

У минулому місяці автопарк України поповнили майже 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 58% більше, ніж торік.

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Частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 73% торік. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (363 од.) Другий результат у Nissan X-Trail (73 од.) Третій за популярністю - Toyota Yaris Cross (65 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (79 од.) Також у лідерській трійці: Toyota Prius (57 шт.) та Toyota RAV-4 (54 шт.).