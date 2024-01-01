Названы самые популярные в Украине гибриды

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 58% больше, чем в прошлом году.

Читайте также: Продажи Volvo показывают, что гибриды перспективнее электромобилей

Доля новых авто в этом количестве составила 55%, против 73% в прошлом году. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (363 ед.) Второй результат у Nissan X-Trail (73 ед.) Третий по популярности - Toyota Yaris Cross (65 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (79 ед.) Также в лидерской тройке: Toyota Prius (57 шт.) и Toyota RAV-4 (54 шт.).