Преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків.
За три місяці з початку року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміум класу, повідомляє Укравтопром.
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Це на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року. В цьому році преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка складала майже 25%.
Більше половини (51%) реалізованих в І кварталі розкішних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.
Найпопулярнішими брендами в преміум сегменті авторинку стали:
- BMW - 736 од.;
- Lexus - 491 од.;
- Audi - 421 од.