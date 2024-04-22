Преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків.

За три місяці з початку року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміум класу, повідомляє Укравтопром.

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Це на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року. В цьому році преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка складала майже 25%.

Більше половини (51%) реалізованих в І кварталі розкішних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.

Найпопулярнішими брендами в преміум сегменті авторинку стали: