10:01, 30 листопада 0

Вибір між преміальними та бюджетними зимовими шинами залежить від кількох важливих факторів, які потрібно враховувати. Тож коли і які шини будуть оптимальними?

Вибір зимових шин має ряд важливих аспектів, таких як безпека, комфорт, економічність та надійність. Хоча преміальні шини дорожчі, вони можуть мати ряд переваг, які відіграють дуже значну роль в довгостроковій перспективі.

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Безпека

Це найважливіший фактор, адже використання зимових шин має на меті покращення безпеки пересування у холодний сезон. У цьому сенсі вибір найновіших моделей преміальних шин Continental й справді виправданий. Адже результати тестів від найвідоміших видань, таких як Auto Zeitung та Auto Bild свідчать, що шини цього преміального бренду показують найкращі результати випробувань.

Безпека – головний показник для зимових шин. Тому варто звертати особливу увагу на результати незалежних тестів

Зокрема, на снігу шина WinterContact TS 870 показала найкоротший гальмівний шлях, найвище бокове зчеплення та водночас динамічну керованість. На мокрій дорозі шина вразила поєднанням найбільш ефективного витіснення води під час аквапланування, короткого гальмівного шляху та найкращого зчеплення у швидких поворотах. На сухих дорогах модель також показала відмінний граничний діапазон і дуже високу безпеку водіння.

До речі вибираємо шини малосніжної зими

Комфорт

Преміальні шини здатні забезпечити високий рівень комфорту завдяки використанню більш прогресивних технологій. Для прикладу, WinterContact TS 870, в залежності від розміру на 1-2 кілограми легші від аналогічних шин бюджетних брендів. Це важливий аспект, адже шина відноситься до так званих непідресорених мас – чим менше вона важить, тим кращою буде робота підвіски. Окрім комфорту, це відображається і на ресурсі деталей ходової частини.

Також важливим параметром є еластичність боковини. Бюджетні шини зазвичай мають товсту боковину, яка погано пом’якшує нерівності. Сучасні технології Continental дозволяють зробити боковину більш міцною та еластичною, що значно краще позначається на комфорті автомобіля.

Рівень шуму також дуже важливий для комфорту. Преміальні шини, як правило, створюють менше шуму. Це значною мірою впливає на комфорт водія та пасажирів, особливо під час дальніх подорожах.

Довговічність

Стійкість шини до стирання – один з дуже важливих показників для споживачів. Саме тому розробники преміальних шин покращують їх довговічність від покоління до покоління. Наприклад, Continental WinterContact TS 870 майже на десять відсотків стійкіші, ніж попереднє покоління. Натомість бюджетні шини, у більшості випадків, мають менший ресурс, адже низька ціна шини багато в чому є результатом економії на матеріалах та технологіях.

Преміальні шини, у більшості випадків, служать значно довше, ніж бюджетні

Ще одним параметром довговічності, який особливо актуальний для українських умов, є міцність. На наших дорогах чимало ям та гострих каменів, яких стає значно більше наприкінці зими. Вони часто стають причиною розривів шини, які неможливо відремонтувати на шиномонтажі.

Преміальні високотехнологічні шини, зазвичай, міцніші від своїх бюджетних аналогів і мають менше шансів пошкодитись у результаті ударних навантажень. Наприклад, шини Continental з позначкою CS містять технологію ContiSeal – моментальну герметизацію пошкодженого протектора шини. Якщо така шина проколюється, наприклад, цвяхом, отвір затягується за допомогою спеціальної речовини з внутрішньої сторони протектора. ContiSeal затягує 80% всіх проколів шин, тож зменшує ризик повної втрати тиску шин.

Економічність

Окрім того, що преміальні шини мають більшу стійкість до стирання, вони також мають менший опір коченню. Цей параметр дуже важливий для забезпечення паливної економічності. Преміальні шини Continental здатні значно покращити паливну економічність.

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Паливна економічність вказується на стікерах усіх нових шин. Ці оцінки суттєво впливають на економічність автомобіля. Наприклад, різниця між оцінкою «А» та «G» становить 0,5 л/100 км, що складає 80 літрів пального на рік (якщо автомобіль проїжджає 15 000 км/рік). Якщо ж підрахувати, скільки пального економиться за весь період експлуатації шин (40-70 тисяч кілометрів в залежності від шини та манери керування), то можна дійти висновку про значну економічну вигоду від експлуатації саме преміальних зимових шин.

Ціна

Високотехнологічні преміальні шини коштують набагато дорожче бюджетних аналогів. На перший погляд здається, що вибір бюджетних шин має більше вигоди. Втім, якщо врахувати довгострокову перспективу, це твердження дуже неоднозначне. Паливна економічність, строк експлуатації та безпека роблять придбання саме преміальних шин Continental вигіднішим.

Купувати преміальні шини значно вигідніше, ніж бюджетні. Безпека, паливна економічність та довговічність легко перекривають різницю в ціні.

Проста математика стосовно витрати пального та ресурсу вже дає відчутну перевагу. Але якщо врахувати безпеку, картина стає ще більш мальовничою. Спробуйте уявити, що кілька метрів гальмівного шляху – це дорогий автомобіль, якій різко загальмував попереду. Або людина, яка раптово вийшла на дорогу. У цьому випадку зекономлені кілька тисяч гривень на шинах можуть у кінцевому підсумку дуже дорого обійтись.