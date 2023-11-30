10:01, 30 ноября 0

Выбор между премиальными и бюджетными зимними шинами зависит от нескольких важных факторов, которые нужно учитывать. Так в каких случаях и какие шины будут оптимальными?

Выбор зимних шин имеет ряд важных аспектов, таких как безопасность, комфорт, экономичность и надежность. Хотя премиальные шины дороже, они могут иметь ряд преимуществ, которые играют очень значительную роль в долгосрочной перспективе.

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Безопасность

Это важнейший фактор, ведь использование зимних шин должно повысить безопасность передвижения в холодный сезон. В этом смысле выбор новейших моделей премиальных шин Continental действительно оправдан. Ведь результаты тестов от известнейших изданий, таких как Auto Zeitung и Auto Bild свидетельствуют, что шины этого премиального бренда показывают наилучшие результаты испытаний.

Безопасность – главный показатель для зимних шин. Поэтому стоит обращать особое внимание на результаты независимых тестов

В частности, на снегу шина WinterContact TS 870 показала самый короткий тормозной путь, самое высокое боковое сцепление и одновременно динамическую управляемость. На мокрой дороге шина поразила сочетанием наиболее эффективного вытеснения воды во время аквапланирования, короткого тормозного пути и наилучшего сцепления в быстрых поворотах. На сухих дорогах модель также показала отличный предельный диапазон и очень высокую безопасность вождения.

Комфорт

Премиальные шины способны обеспечить высокий уровень комфорта благодаря использованию более прогрессивных технологий. Для примера, WinterContact TS 870, в зависимости от размера на 1-2 килограмма легче аналогичных шин бюджетных брендов. Это важный аспект, ведь шина относится к так называемым неподрессоренным массам – чем меньше она весит, тем лучше будет работа подвески. Кроме комфорта, это отражается и на ресурсе деталей ходовой части.

Также важным параметром является эластичность боковины. Бюджетные шины обычно имеют толстую боковину, которая плохо смягчает неровности. Современные технологии Continental позволяют сделать боковину более прочной и эластичной, что значительно лучше сказывается на комфорте автомобиля.

Уровень шума также очень важен для комфорта. Премиальные шины, как правило, создают меньше шума. Это в значительной степени влияет на комфорт водителя и пассажиров, особенно во время дальних путешествий.

Долговечность

Устойчивость шины к истиранию – один из очень важных показателей для потребителей. Именно поэтому разработчики премиальных шин улучшают их долговечность от поколения к поколению. Например, Continental WinterContact TS 870 почти на десять процентов устойчивее, чем предыдущее поколение. Зато бюджетные шины, в большинстве случаев, имеют меньший ресурс, ведь низкая цена шины во многом является результатом экономии на материалах и технологиях.

Премиальные шины, в большинстве случаев, служат значительно дольше, чем бюджетные

Еще одним параметром долговечности, который особенно актуален для украинских условий, является прочность. На наших дорогах немало ям и острых камней, которых становится значительно больше в конце зимы. Они часто становятся причиной разрывов шины, которые невозможно отремонтировать на шиномонтаже.

Премиальные высокотехнологичные шины, обычно, крепче своих бюджетных аналогов и имеют меньше шансов повредиться в результате ударных нагрузок. Например, шины Continental с пометкой CS содержат технологию ContiSeal – моментальную герметизацию поврежденного протектора шины. Если такая шина прокалывается, например, гвоздем, отверстие затягивается с помощью специального вещества с внутренней стороны протектора. ContiSeal затягивает 80% всех проколов шин, поэтому уменьшается риск полной потери давления шин.

Экономичность

Кроме того, что премиальные шины имеют большую устойчивость к истиранию, они также имеют меньшее сопротивление качению. Этот параметр очень важен для обеспечения топливной экономичности. Премиальные шины Continental способны значительно улучшить топливную экономичность.

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Топливная экономичность указывается на стикерах всех новых шин. Эти оценки существенно влияют на экономичность автомобиля. Например, разница между оценкой "А" и "G" составляет 0,5 л/100 км, что составляет 80 литров топлива в год (если автомобиль проезжает 15 000 км/год). Если же подсчитать, сколько горючего экономится за весь период эксплуатации шин (40-70 тысяч километров в зависимости от шины и манеры управления), то можно прийти к выводу о значительной экономической выгоде от эксплуатации именно премиальных зимних шин.

Цена

Высокотехнологичные премиальные шины стоят гораздо дороже бюджетных аналогов. На первый взгляд кажется, что выбор бюджетных шин имеет больше выгоды. Но если учесть долгосрочную перспективу, это утверждение очень неоднозначное. Топливная экономичность, срок эксплуатации и безопасность делают приобретение именно премиальных шин Continental выгодным.

Покупать премиальные шины значительно выгоднее, чем бюджетные. Безопасность, топливная экономичность и долговечность легко перекрывают разницу в цене.

Простая математика относительно расхода топлива и ресурса уже дает ощутимое преимущество. Но если учесть безопасность, картина становится еще более живописной. Попробуйте представить, что несколько метров тормозного пути – это дорогой автомобиль, которой резко затормозил впереди. Или человек, который внезапно вышел на дорогу. В этом случае сэкономленные несколько тысяч гривен на шинах могут в конечном итоге очень дорого обойтись.