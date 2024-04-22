Премиальные авто охватили 17% рынка новых легковушек.

За три месяца с начала года украинцы приобрели более 2,8 тыс. новых авто премиум класса, сообщает Укравтопром.

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Это на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года. В этом году премиальные авто охватили 17% рынка новых легковушек, однако в прошлом году их доля составляла почти 25%.

Более половины (51%) реализованных в I квартале роскошных авто приобрели жители города Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

Самыми популярными брендами в премиум сегменте авторынка стали: