Премиальные авто охватили 17% рынка новых легковушек.
За три месяца с начала года украинцы приобрели более 2,8 тыс. новых авто премиум класса, сообщает Укравтопром.
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Это на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года. В этом году премиальные авто охватили 17% рынка новых легковушек, однако в прошлом году их доля составляла почти 25%.
Более половины (51%) реализованных в I квартале роскошных авто приобрели жители города Киева, Днепропетровской и Одесской областей.
Самыми популярными брендами в премиум сегменте авторынка стали:
- BMW - 736 ед.;
- Lexus - 491 ед.;
- Audi - 421 ед.