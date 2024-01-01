Названі найпопулярніші вживані авто вперше ввезені в Україну

Впродовж травня український автопарк поповнили понад 19,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 26%. Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 2%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 49%. Далі йдуть: дизельні – 23%; електромобілі – 17%; авто з ГБО – 6%; гібриди – 5%. Лідером перших реєстрацій залишається Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1049 од.; Renault Megane - 806 од.; Skoda Octavia - 640 од.; Volkswagen Passat - 569 од.; Volkswagen Tiguan - 552 од.; Nissan Leaf - 492 од.; Nissan Rogue - 482 од.; Audi Q5 - 457 од.; Tesla Model 3 - 404 од.; Audi A4 - 397 од.

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9 років. Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 95 тис. уживаних легковиків, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.