Звідки найбільше імпортували автомобілі в Україну: статистика

У I кварталі 2024 року в Україну завезли 63,1 тис. вживаних легкових автомобілів (73% від загальної кількості) і 23,2 тис. нових (27%). Їхня загальна заявлена вартість склала $1,1 млрд, а сума стягнутих податків - 11,1 млрд грн.

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Найбільше імпортували бензинових авто - 45,3 тис. штук (52%), дизельних авто - 20 тис. штук (23%), електроавтомобілів - 15,3 тис. (18%) та гібридних автомобілів - 5,8 тис. штук (7%).

Для порівняння, за І квартал 2023 року в Україну було завезено 52 тис. автомобілів (на 67% менше, ніж у І кварталі 2024 року) із заявленою вартістю понад $705,8 млн (на 61% менше, ніж у І кварталі 2024 року) податкове навантаження склало 7,4 млрд грн (на 49% менше, ніж у І кварталі 2024 року).

З яких країн везли

Найбільше машин завезли з Німеччини – 17,1 тис. авто, США – 14,5 тис. авто та Китаю – 9,1 тис. авто. До ТОП-5 увійшли автомобілі з Японії – 8,9 тис. авто та Південної Кореї – 4,4 тис. авто. Десятку лідерів серед країн, з яких найбільше завозили автівки в Україну, закривають: Словаччина – 4,2 тис автомобілів, Франція – 4,1 тис. автомобілів, Мексика – 4 тис. автомобілів, Велика Британія - 3,7 тис. автомобілів та Чехія 3,7 тис. автомобілів.

За вартісними обсягами найбільший імпорт з США - на $ 211,2 млн (податків стягнуто 2 млрд грн), Німеччини - $168,7 млн (понад 2,1 млрд грн податкового навантаження), Китаю - $138,2 млн (182,3 млн грн податків).

До ТОП-5 за заявленою вартістю імпортованих машин увійшли Японія - $133,6 млн (1,8 млрд грн податків) та Словаччина - $81,7 млн (788,4 млн грн податків).

До 10-ки країн, за вартісними обсягами імпортованих легкових авто, увійшли: Велика Британія - на $59,6 млн (майже 492 млн грн податків), Угорщина - $53,2 млн (понад 515,3 млн грн податків), Південна Корея - $49,3 млн (468,4 млн грн податків), Польща - $40,2 млн (сплачено понад 351,6 млн грн податків) та Румунія - $38,8 млн (311,9 млн грн податків).