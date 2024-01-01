Откуда больше всего импортировали автомобили в Украину: статистика

В I квартале 2024 года в Украину завезли 63,1 тыс. подержанных легковых автомобилей (73% от общего количества) и 23,2 тыс. новых (27%). Их общая заявленная таможенная стоимость составила $1,1 млрд, а сумма взысканных налогов - 11,1 млрд грн.

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Больше всего импортировали бензиновых авто - 45,3 тыс. штук (52%), дизельных авто - 20 тыс. штук (23%), электроавтомобилей - 15,3 тыс. (18%) и гибридных автомобилей - 5,8 тыс. штук (7%).

Для сравнения, за I квартал 2023 года в Украину было завезено 52 тыс. автомобилей (на 67% меньше, чем в I квартале 2024 года) с заявленной стоимостью более $705,8 млн (на 61% меньше, чем в I квартале 2024 года) налоговая нагрузка составила 7,4 млрд грн (на 49% меньше, чем в I квартале 2024 года).

Из каких стран везли

Больше всего машин завезли из Германии – 17,1 тыс. авто, США – 14,5 тыс. авто и Китая – 9,1 тыс. авто. В ТОП-5 вошли автомобили из Японии – 8,9 тыс. авто и Южной Кореи – 4,4 тыс. авто. Десятку лидеров среди стран, из которых больше всего завозили машины в Украину, закрывают: Словакия – 4,2 тыс. автомобилей, Франция – 4,1 тыс. автомобилей, Мексика – 4 тыс. автомобилей, Великобритания - 3,7 тыс. автомобилей и Чехия 3,7 тыс. автомобилей.

По стоимостным объемам наибольший импорт из США - на $ 211,2 млн (налогов взыскано 2 млрд грн), Германии - $ 168,7 млн (более 2,1 млрд грн налоговой нагрузки), Китая - $ 138,2 млн (182,3 млн грн налогов).

В ТОП-5 по заявленной стоимости импортируемых машин вошли Япония - $133,6 млн (1,8 млрд грн налогов) и Словакия - $81,7 млн (788,4 млн грн налогов).

В 10-ку стран, по стоимостным объемам импортируемых легковых авто, вошли: Великобритания - на $59,6 млн (почти 492 млн грн налогов), Венгрия - $53,2 млн (более 515,3 млн грн налогов), Южная Корея - $49,3 млн (468,4 млн грн налогов), Польша - $40,2 млн (уплачено более 351,6 млн грн налогов) и Румыния - $38,8 млн (311,9 млн грн налогов).