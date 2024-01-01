Названы самые популярные подержанные авто впервые ввезенные в Украину

В течение мая украинский автопарк пополнили более 19,3 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с маем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 26%. В то же время, относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 2%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 49%. Далее следуют: дизельные – 23%; электромобили – 17%; авто с ГБО – 6%; гибриды – 5%. Лидером первых регистраций остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1049 ед.; Renault Megane - 806 ед.; Skoda Octavia - 640 ед.; Volkswagen Passat - 569 ед.; Volkswagen Tiguan - 552 ед.; Nissan Leaf - 492 ед.; Nissan Rogue - 482 ед.; Audi Q5 - 457 ед.; Tesla Model 3 - 404 ед.; Audi A4 - 397 ед.

Средний возраст подержанных машин, что в мае перешли на украинские номера, составляет 9 лет. Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 95 тыс. подержанных легковушек, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 г.