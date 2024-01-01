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Названы самые популярные подержанные авто впервые ввезенные в Украину

Половина всех импортируемых авто имеют бензиновый двигатель. Дизели занимают почти четверть рынка. Средний возраст 9 лет.
Самые популярные подержанные авто которые импортировали в Украину - Auto24

Средний возраст импортируемых авто 9 лет

Евгений Гудущан
logo6 июня, 19:50
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В течение мая украинский автопарк пополнили более 19,3 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с маем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 26%. В то же время, относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 2%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 49%. Далее следуют: дизельные – 23%; электромобили – 17%; авто с ГБО – 6%; гибриды – 5%. Лидером первых регистраций остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf - 1049 ед.;
  2. Renault Megane - 806 ед.;
  3. Skoda Octavia - 640 ед.;
  4. Volkswagen Passat - 569 ед.;
  5. Volkswagen Tiguan - 552 ед.;
  6. Nissan Leaf - 492 ед.;
  7. Nissan Rogue - 482 ед.;
  8. Audi Q5 - 457 ед.;
  9. Tesla Model 3 - 404 ед.;
  10. Audi A4 - 397 ед.

Средний возраст подержанных машин, что в мае перешли на украинские номера, составляет 9 лет. Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 95 тыс. подержанных легковушек, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

#Новости #Aвтобизнес

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