Топ-20 кросоверів, які мали найвищий попит на вторинному ринку в січні.

Кросовери – найпопулярніший клас автомобілів серед нових авто. На вторинному ринку такі автомобілі також користуються попитом. Тож назвемо найпопулярніші кросовери що продавались “на воринці” у січні 2021 року:

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Nissan Rogue/X-Trail – 989 шт. Hyundai Tucson – 782 шт. Mitsubishi Outlander – 732 шт. Hyundai Santa Fe – 646 шт. BMW X5 – 637 шт. Nissan Qashqai – 563 шт. VW Tiguan – 548 шт. Toyota RAV4 – 515 шт. KIA Sportage – 513 шт. VW Touareg – 489 шт. ВАЗ Нива – 482 шт. Honda CR-V – 457 шт. KIA Sorento – 415 шт. Ford Escape – 391 шт. Toyota LC Prado – 352 шт. Audi Q7 – 342 шт. Mazda CX-5 – 341 шт. Subaru Forester – 339 шт. Peugeot 3008 – 297 шт. Toyota LC – 280 шт.

Загалом частка кросоверів від обсягів торгів на вторинному ринку та перших реєстрацій авто з пробігом, за даними ГСЦ МВС, у січні склала майже 20%, що є середньостатистичним значенням для українського авторинку. Побачимо, чи це число збільшуватиметься, адже у сегменті нових авто автівки групи SUV займають понад 50%.