Топ-20 кросоверів, які мали найвищий попит на вторинному ринку в січні.
Кросовери – найпопулярніший клас автомобілів серед нових авто. На вторинному ринку такі автомобілі також користуються попитом. Тож назвемо найпопулярніші кросовери що продавались “на воринці” у січні 2021 року:
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- Nissan Rogue/X-Trail – 989 шт.
- Hyundai Tucson – 782 шт.
- Mitsubishi Outlander – 732 шт.
- Hyundai Santa Fe – 646 шт.
- BMW X5 – 637 шт.
- Nissan Qashqai – 563 шт.
- VW Tiguan – 548 шт.
- Toyota RAV4 – 515 шт.
- KIA Sportage – 513 шт.
- VW Touareg – 489 шт.
- ВАЗ Нива – 482 шт.
- Honda CR-V – 457 шт.
- KIA Sorento – 415 шт.
- Ford Escape – 391 шт.
- Toyota LC Prado – 352 шт.
- Audi Q7 – 342 шт.
- Mazda CX-5 – 341 шт.
- Subaru Forester – 339 шт.
- Peugeot 3008 – 297 шт.
- Toyota LC – 280 шт.
Загалом частка кросоверів від обсягів торгів на вторинному ринку та перших реєстрацій авто з пробігом, за даними ГСЦ МВС, у січні склала майже 20%, що є середньостатистичним значенням для українського авторинку. Побачимо, чи це число збільшуватиметься, адже у сегменті нових авто автівки групи SUV займають понад 50%.