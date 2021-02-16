Топ-20 кроссоверов, которые имели высокий спрос на вторичном рынке в январе.

Кроссоверы – самый популярный класс автомобилей среди новых авто. На вторичном рынке такие автомобили также пользуются спросом. Поэтому назовем самые популярные кроссоверы которые продавались "на вторичке" в январе 2021:

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  1. Nissan Rogue/X-Trail – 989 шт.
  2. Hyundai Tucson – 782 шт.
  3. Mitsubishi Outlander – 732 шт.
  4. Hyundai Santa Fe – 646 шт.
  5. BMW X5 – 637 шт.
  6. Nissan Qashqai – 563 шт.
  7. VW Tiguan – 548 шт.
  8. Toyota RAV4 – 515 шт.
  9. KIA Sportage – 513 шт.
  10. VW Touareg – 489 шт.
  11. ВАЗ Нива – 482 шт.
  12. Honda CR-V – 457 шт.
  13. KIA Sorento – 415 шт.
  14. Ford Escape – 391 шт.
  15. Toyota LC Prado – 352 шт.
  16. Audi Q7 – 342 шт.
  17. Mazda CX-5 – 341 шт.
  18. Subaru Forester – 339 шт.
  19. Peugeot 3008 – 297 шт.
  20. Toyota LC – 280 шт.

В целом доля кроссоверов от объемов торгов на вторичном рынке и первых регистраций авто с пробегом, по данным ГСЦ МВД, в январе составила почти 20%, что является среднестатистическим значением для украинского авторынка. Посмотрим, будет ли это число увеличиваться, ведь в сегменте новых авто машины группы SUV занимают более 50%.