Топ-20 кроссоверов, которые имели высокий спрос на вторичном рынке в январе.

Кроссоверы – самый популярный класс автомобилей среди новых авто. На вторичном рынке такие автомобили также пользуются спросом. Поэтому назовем самые популярные кроссоверы которые продавались "на вторичке" в январе 2021:

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Nissan Rogue/X-Trail – 989 шт. Hyundai Tucson – 782 шт. Mitsubishi Outlander – 732 шт. Hyundai Santa Fe – 646 шт. BMW X5 – 637 шт. Nissan Qashqai – 563 шт. VW Tiguan – 548 шт. Toyota RAV4 – 515 шт. KIA Sportage – 513 шт. VW Touareg – 489 шт. ВАЗ Нива – 482 шт. Honda CR-V – 457 шт. KIA Sorento – 415 шт. Ford Escape – 391 шт. Toyota LC Prado – 352 шт. Audi Q7 – 342 шт. Mazda CX-5 – 341 шт. Subaru Forester – 339 шт. Peugeot 3008 – 297 шт. Toyota LC – 280 шт.

В целом доля кроссоверов от объемов торгов на вторичном рынке и первых регистраций авто с пробегом, по данным ГСЦ МВД, в январе составила почти 20%, что является среднестатистическим значением для украинского авторынка. Посмотрим, будет ли это число увеличиваться, ведь в сегменте новых авто машины группы SUV занимают более 50%.