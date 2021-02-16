Топ-20 кроссоверов, которые имели высокий спрос на вторичном рынке в январе.
Кроссоверы – самый популярный класс автомобилей среди новых авто. На вторичном рынке такие автомобили также пользуются спросом. Поэтому назовем самые популярные кроссоверы которые продавались "на вторичке" в январе 2021:
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- Nissan Rogue/X-Trail – 989 шт.
- Hyundai Tucson – 782 шт.
- Mitsubishi Outlander – 732 шт.
- Hyundai Santa Fe – 646 шт.
- BMW X5 – 637 шт.
- Nissan Qashqai – 563 шт.
- VW Tiguan – 548 шт.
- Toyota RAV4 – 515 шт.
- KIA Sportage – 513 шт.
- VW Touareg – 489 шт.
- ВАЗ Нива – 482 шт.
- Honda CR-V – 457 шт.
- KIA Sorento – 415 шт.
- Ford Escape – 391 шт.
- Toyota LC Prado – 352 шт.
- Audi Q7 – 342 шт.
- Mazda CX-5 – 341 шт.
- Subaru Forester – 339 шт.
- Peugeot 3008 – 297 шт.
- Toyota LC – 280 шт.
В целом доля кроссоверов от объемов торгов на вторичном рынке и первых регистраций авто с пробегом, по данным ГСЦ МВД, в январе составила почти 20%, что является среднестатистическим значением для украинского авторынка. Посмотрим, будет ли это число увеличиваться, ведь в сегменте новых авто машины группы SUV занимают более 50%.