За інформацією патрульної поліції у минулому році було оформлено на 29% менше ДТП у порівнянні з 2021 роком.
Найпоширенішою причиною аварій залишається перевищення безпечної швидкості руху. Згідно з Правилами дорожнього руху безпечна швидкість - швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах.
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Топ-10 причин ДТП 2022 року:
- Перевищення безпечної швидкості руху. З цієї причини сталася 7561 аварія
- Порушення правил маневрування — 3846 ДТП
- Порушення правил проїзду перехрестя — 1467 ДТП
- Порушення правил проїзду пішохідного перехрестя — 1443 ДТП
- Недотримання дистанції під час руху — 843 ДТП
- Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння — 790
- Перехід пішоходів у непризначеному для цього місці — 593
- Перевищення встановленої швидкості — 469
- Виїзд на зустрічну смугу — 418
- Невиконання водіями вимог сигналів регулювальника — 236