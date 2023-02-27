За інформацією патрульної поліції у минулому році було оформлено на 29% менше ДТП у порівнянні з 2021 роком.

Найпоширенішою причиною аварій залишається перевищення безпечної швидкості руху. Згідно з Правилами дорожнього руху безпечна швидкість - швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах.

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Топ-10 причин ДТП 2022 року: