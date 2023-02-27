За інформацією патрульної поліції у минулому році було оформлено на 29% менше ДТП у порівнянні з 2021 роком.

Найпоширенішою причиною аварій залишається перевищення безпечної швидкості руху. Згідно з Правилами дорожнього руху безпечна швидкість - швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах.

Читайте також: Камери не допомогли: в Україні за 2021 рік значно зросла аварійність

Топ-10 причин ДТП 2022 року:

  • Перевищення безпечної швидкості руху. З цієї причини сталася 7561 аварія
  • Порушення правил маневрування — 3846 ДТП
  • Порушення правил проїзду перехрестя — 1467 ДТП
  • Порушення правил проїзду пішохідного перехрестя — 1443 ДТП
  • Недотримання дистанції під час руху — 843 ДТП
  • Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння — 790
  • Перехід пішоходів у непризначеному для цього місці — 593
  • Перевищення встановленої швидкості — 469
  • Виїзд на зустрічну смугу — 418
  • Невиконання водіями вимог сигналів регулювальника — 236