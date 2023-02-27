По информации патрульной полиции, в прошлом году было оформлено на 29% меньше ДТП по сравнению с 2021 годом.
Наиболее распространенной причиной аварий остается превышение безопасной скорости движения. Согласно Правилам дорожного движения безопасная скорость - скорость, при которой водитель может безопасно управлять транспортным средством и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях.
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Топ-10 причин ДТП 2022 года:
- Превышение безопасной скорости движения. По этой причине произошла 7561 авария
- Нарушение правил маневрирования - 3846 ДТП
- Нарушение правил проезда перекрестка - 1467 ДТП
- Нарушение правил проезда пешеходного перекрестка - 1443 ДТП
- Несоблюдение дистанции во время движения - 843 ДТП
- Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - 790
- Переход пешеходов в непредназначенном для этого месте - 593
- Превышение установленной скорости - 469
- Выезд на встречную полосу - 418
- Невыполнение водителями требований сигналов регулятора — 236