По информации патрульной полиции, в прошлом году было оформлено на 29% меньше ДТП по сравнению с 2021 годом.

Наиболее распространенной причиной аварий остается превышение безопасной скорости движения. Согласно Правилам дорожного движения безопасная скорость - скорость, при которой водитель может безопасно управлять транспортным средством и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях.

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Топ-10 причин ДТП 2022 года:

  • Превышение безопасной скорости движения. По этой причине произошла 7561 авария
  • Нарушение правил маневрирования - 3846 ДТП
  • Нарушение правил проезда перекрестка - 1467 ДТП
  • Нарушение правил проезда пешеходного перекрестка - 1443 ДТП
  • Несоблюдение дистанции во время движения - 843 ДТП
  • Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - 790
  • Переход пешеходов в непредназначенном для этого месте - 593
  • Превышение установленной скорости - 469
  • Выезд на встречную полосу - 418
  • Невыполнение водителями требований сигналов регулятора — 236