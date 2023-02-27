По информации патрульной полиции, в прошлом году было оформлено на 29% меньше ДТП по сравнению с 2021 годом.

Наиболее распространенной причиной аварий остается превышение безопасной скорости движения. Согласно Правилам дорожного движения безопасная скорость - скорость, при которой водитель может безопасно управлять транспортным средством и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях.

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Топ-10 причин ДТП 2022 года: