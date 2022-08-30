Американська компанія віддала перший рядок у загальному рейтингу корейському бренду.

Відома американська компанія J.D. Power, що надає глобальний маркетингово-інформаційний сервіс та оцінку якості продукції, склала рейтинг технічних інновацій нових автомобілів 2022 модельного року.

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Згідно досліджень J.D. Power, найвищий загальний і найвищий рейтинг серед брендів преміум-класу з індексом інновацій 643 посідає Genesis.

У преміальному сегменті Cadillac з індексом 584 займає друге місце, а Mercedes-Benz (539) — третє.

Серед масових непреміальних брендів лідерство у Hyundai - 534 бала. На другій сходинці Kia (495). Третій результат в цьому сегменті відразу у трьох брендів: Buick, GMC та Subaru, кожен з яких отримав індекс інновацій - 482.