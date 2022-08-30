Американская компания отдала первую строчку в общем рейтинге корейскому бренду.

Известная американская компания J.D. Power , которая предоставляет глобальный маркетингово-информационный сервис и оценку качества продукции, составила рейтинг технических инноваций новых автомобилей 2022 модельного года.

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Согласно исследованиям J.D. Power , самый высокий общий и самый высокий рейтинг среди брендов премиум-класса с индексом инноваций 643 занимает Genesis.

В премиальном сегменте Cadillac с индексом 584 занимает второе место, а Mercedes-Benz (539) – третье.