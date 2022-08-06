TikTok быстро зарекомендовал себя как одна из самых популярных в мире платформ социальных медиа, которой сейчас пользуются миллиарды людей.

В TikTok можно найти разнообразное содержимое, включая клипы самых быстрых и красивых автомобилей в мире. Некоторые контент-мейкеры TikTok даже базируют свой контент вокруг таких транспортных средств, как Дэниел Мак. Но какие автомобили самые популярные в TikTok? И кто являются авторами влияния на автомобильную аудиторию, которые получили наибольшее количество поклонников на платформе?

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Самые популярные модели автомобилей в TikTok

1. Ford Maverick – 10,9 миллиарда просмотров

Автомобиль, который чаще всего просматривают в TikTok, на самом деле не суперкар или роскошная модель, а Ford Maverick с 10,9 миллиардами просмотров.

На самом деле существует 2 автомобиля, известных как Ford Maverick. Первый – классический компактный автомобиль 1970-х годов, но недавно Ford выпустил совершенно новый пикап, который также называют Maverick.

2. Ford Mustang – 10,7 млрд просмотров

Второе место также досталось модели Ford, и снова она имела несколько воплощений в течение многих лет.

Mustang — это, пожалуй, один из самых известных автомобилей в мире, выпущенный почти 60 лет назад.

Кроме классической версии маслкара, сегодня у нас также есть Ford Mustang Mach-E, электрический внедорожник-кроссовер.

3. Toyota Supra – 9,4 миллиарда просмотров

Самым любимым автомобилем (не Ford) в TikTok является Toyota Supra с 9,4 млрд просмотров.

Supra – это спортивный автомобиль, который недавно вернулся в производство после 17-летнего перерыва и широко использовался в автоспорте.

Самые популярные производители автомобилей в TikTok

1. BMW – 49,2 миллиарда просмотров

Несмотря на то, что каждый из двух лучших автомобилей – Ford, когда мы смотрим на сами марки автомобилей, именно BMW претендует на первое место с совокупными 49,2 миллиардами просмотров.

BMW, конечно, является одним из крупнейших производителей автомобилей в мире, специализирующихся на автомобилях класса люкс.

Бренд также хорошо известен своим наследием в автоспорте, производя туристические автомобили, спортивные автомобили и мотоциклы для гонок на острове Мэн.

Самой популярной моделью BMW в TikTok является M5, которая является высокопроизводительным вариантом 5-й серии с 1,8 миллиарда просмотров.

2. Mercedes-Benz – 27,1 миллиарда просмотров

Mercedes-Benz занимает второе место, имея вдвое меньше просмотров, чем у BMW. "Мерседес" – еще один гигант в автомобильном мире, имеющий много общего с BMW, поскольку оба они базируются в Германии и сосредотачиваются на роскошных автомобилях.

Mercedes является одним из крупнейших производителей автомобилей премиум-класса в мире, например, их флагманская модель S-Class, которая имеет 720,1 миллиона просмотров. Бренд гордится автомобильным наследием, продав первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

3. Audi & Honda – 20,4 миллиарда просмотров

На третьем месте 2 бренда, оба с 20,4 миллиарда просмотров. Первый – еще один премиальный немецкий бренд Audi, известный своим логотипом с четырьмя кольцами и отличными системами полного привода.

Другой – Honda, самый высокий по рейтингу японский бренд, также известный производством мотоциклов и силового оборудования.

Самым популярным автомобилем Audi является R8 с 1,4 миллиарда просмотров, тогда как для Honda это NSX из 501,7 миллиона.



Самые популярные автомобильные инфлюэнсеры в TikTok

1. Дэниел Мак – 12,6 миллиона подписчиков

TikTok – это прибыльная платформа для создателей контента всех жанров, и это касается и автомобильного контента.

Автомобильный влиятельный деятель, сделавший наибольшее имя на платформе – Дэниел Мак. TikToker ловит водителей дорогих автомобилей и задает им простой вопрос: «Чем вы зарабатываете на жизнь?».

Некоторые из ответов могут быть достаточно неожиданными, не в последнюю очередь в его самом просматриваемом видео, в котором он обнаружил Lamborghini Aventador за рулем 93-летней женщины!

2. Суперкар Blondie – 10,6 миллионов подписчиков

Не слишком отстает по количеству подписчиков Алекс Хирши, более известный как Supercar Blondie, с 10,6 миллионами подписчиков.

Уроженка Австралии живет в Дубае, она рассказывает о культуре суперкаров и является одной из немногих привлекательных женщин в автомобильном мире.

Больше всего просматриваются ее видеоролики, в которых зрители показывают футуристические концептуальные автомобили, такие как Renault Morphoz и Audi Grand Sphere.

3. Дима Гордий – 5,1 миллиона подписчиков

На третьем месте (хотя более 5 миллионов подписчиков уступает второму) Дима Гордий, наиболее известный своим каналом на YouTube, но также имеет большое количество подписчиков в TikTok.

Он демонстрирует автомобили таких брендов как BMW, Mercedes-Benz и Lamborghini для 5,1 миллионов подписчиков.

Алекс Кинред, эксперт по страхованию автомобилей Confused.com, комментирует: «TikTok штурмом захватил автомобильную промышленность, ежедневно загружая тысячи видео, связанных с автомобилями. Можно увидеть, как пользователи демонстрируют что угодно: от новых автомобилей на рынке до советов по мойке автомобилей, вызывая интерес автолюбителей во всем мире».

«Так как TikTok является такой вдохновляющей платформой, последняя модель, опубликованная в ленте популярного автомобильного TikTokerа, может просто побуждать пользователей обновить свой автомобиль до последней модели», – считает Алекс Киндред.