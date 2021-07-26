Вкусы и предпочтения автомобилистов меняются от поколения к поколению и исследование показывает, что самой младшей возрастной группе потенциальных покупателей уже не так нравятся внедорожники и кроссоверы – тренд, который держался два десятилетия отходит в прошлое.

Автопроизводители постоянно анализируют собственные продажи и отслеживают рыночные тренды, чтобы обеспечить предложение, соответствующее спросу. Учитывая, что разработка автомобиля занимает несколько лет, сегодняшние потенциальные покупатели в будущем станут реальными покупателями, поэтому важно предугадать их желания. А для сбора информации очень удобно использовать популярные соцсети, самой важной из которых для молодежи сегодня является TikTok.

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Дик Ловетт, автомобильный дилер из Великобритании, рассмотрел все хэштеги, в которых упоминаются марки роскошных автомобилей, и подсчитал просмотры на TikTok, используя их. Он обнаружил, что больше всего просмотров по состоянию на 15 июня 2021 года собрали публикации с хэштегом BMW – таких оказалось аж 22 миллиарда.

Это более чем в два раза больше, чем следующая самая популярная марка роскошных автомобилей на Tiktok. Определенным образом, это результат собственного взаимодействия BMW с приложением – например, в 2019 году на Tiktok и в Instagram брендом BMW был запущен #the1challenge, в рамках которого пользователям предлагалось танцевать под музыку Big Gigantic и показать в кадре BMW 1 серии.

Вторым по популярности брендом стал Audi с 9,3 миллиардами просмотров. Однако TT был единственной наиболее часто упоминаемой моделью в хэштегах TikTok с 5,5 миллиардами просмотров, тогда как самой популярной модели BMW – M4 – удалось собрать 1,3 миллиарда просмотров.

Интересно, что к BMW и Audi не присоединился третий “мушкетер” из большой немецкой тройки премиум-класса – Mercedes-Benz. Бренд даже не попал в топ-5. Также странно не увидеть в рейтинге самый популярный в Instagram и YouTube бренд – Lamborghini.

Важным наблюдением является тот факт, что самые популярные в TikTok транспортные средства – это автомобили, а не внедорожники. Три любимые BMW в приложении – M4, M3 и M2, а кроссовер X1 выбился лишь на четвертое место. Среди самых популярных моделей Audi лишь кроссоверу Q7 удалось проскользнуть в рейтинг на 10 позицию.

Третью строчку в рейтинге занимает Jaguar – его самые популярные модели это: XE, XF и F-Type, а также электрический кроссовер I-Pace.

Porsche, бренд, известный благодаря доминированию в автоспорте и спорткаре 911, оказался на четвертом месте. На удивление, две из его трех самых популярных моделей – внедорожники. Хотя седан Panamera занял первую строчку рейтинга популярности в TikTok, кроссоверы Macan и Cayenne занимают второе и третье место.

Фото: рейтинг популярности автомобильных брендов в TikTok / Carscoops