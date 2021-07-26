Смаки й уподобання автомобілістів змінюються від покоління до покоління і дослідження показує, що наймолодшій віковій групі потенційних покупців вже не так подобаються позашляховики та кросовери – тренд, що тримався два десятиліття відходить у минуле.

Автовиробники постійно аналізують власні продажі та відстежують ринкові тренди, аби забезпечити пропозицію, відповідну попиту. Враховуючи, що розробка автомобіля займає кілька років, сьогоднішні потенційні покупці в майбутньому стануть реальними покупцями, тож важливо передбачити їх бажання. А для збору інформації дуже зручно використовувати популярні соцмережі, найважливішою з яких для молоді сьогодні є TikTok.

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Дік Ловетт, автомобільний дилер з Великобританії, розглянув усі хештеги, в яких згадуються марки розкішних автомобілів, і підрахував перегляди на TikTok, використовуючи їх. Він виявив, що найбільше переглядів станом на 15 червня 2021 року зібрали публікації з хештегом BMW – таких виявилось аж 22 мільярди.

Це більш ніж удвічі більше, за наступну найпопулярнішу марку автомобілів класу люкс на Tiktok. Певним чином, це результат власної взаємодії BMW з додатком – наприклад, у 2019 році на Tiktok та в Instagram брендом BMW був запущений #the1challenge, у рамках якого користувачам пропонувалось танцювати під музику Big Gigantic та показати в кадрі BMW 1 Серії.

Другим за популярністю брендом став Audi з 9,3 мільярда переглядів. Однак TT був єдиною найбільш часто згадуваною моделлю в хештегах TikTok з 5,5 мільярдами переглядів, тоді як найпопулярнішій моделі BMW – M4 – вдалося зібрати 1,3 мільярда переглядів.

Цікаво, що до BMW і Audi не приєднався третій “мушкетер” з великої німецької трійки преміум-класу – Mercedes-Benz. Бренд навіть не потрапив у топ-5. Також дивно не побачити у рейтингу найпопулярніший в Instagram та YouTube бренд – Lamborghini.

Важливим спостереженням є той факт, що найпопулярніші у TikTok транспортні засоби – це автомобілі, а не позашляховики. Трьома улюбленими BMW в додатку є M4, M3 і M2, а кросовер X1 вибився лише на четверте місце. Серед найпопулярніших моделей Audi лише кросоверу Q7 вдалось прослизнути в рейтинг на 10 позицію.

Третю сходинку в рейтингу займає Jaguar – його найпопулярніші моделі це: XE, XF та F-Type, а також електричний кросовер I-Pace.

Porsche, бренд, відомий завдяки домінуванню в автоспорті та спорткару 911, опинився на четвертому місці. На диво, дві з його трьох найпопулярніших моделей – позашляховики. Хоча седан Panamera зайняв першу сходинку рейтингу популярності в TikTok, кросовери Macan і Cayenne посідають друге і третє місце.

Фото: рейтинг популярності автомобільних брендів у TikTok / Carscoops