TikTok швидко зарекомендував себе як одна з найпопулярніших у світі платформ соціальних медіа, якою зараз користуються мільярди людей.
У TikTok можна знайти різноманітний вміст, у тому числі кліпи найшвидших і найкрасивіших автомобілів у світі. Деякі контент-мейкери TikTok навіть базують свій контент навколо таких транспортних засобів, як-от Деніел Мак. Але які автомобілі найпопулярніші в TikTok? І хто є авторами впливу на автомобільну аудиторію, які отримали найбільшу кількість прихильників на платформі?
Читайте також: Яким автомобілям віддає перевагу TikTok-покоління: дослідження
Найпопулярніші моделі автомобілів у TikTok
1. Ford Maverick – 10,9 мільярда переглядів
Автомобіль, який найчастіше переглядають у TikTok, насправді не є суперкаром чи розкішною моделлю – це Ford Maverick із 10,9 мільярдами переглядів.
Насправді існує два автомобілі, відомі як Ford Maverick. Перший — класичний компактний автомобіль 1970-х років, але нещодавно Ford випустив абсолютно новий пікап, який також називають Maverick.
2. Ford Mustang – 10,7 млрд переглядів
Друге місце також дісталося моделі Ford, і знову вона мала кілька втілень протягом багатьох років.
Mustang — це, мабуть, один із найвідоміших автомобілів у світі, який був випущений майже 60 років тому.
Окрім класичної версії маслкара, сьогодні у нас також є Ford Mustang Mach-E, електричний позашляховик-кросовер.
3. Toyota Supra – 9,4 мільярда переглядів
Найулюбленішим автомобілем (не Ford) на TikTok є Toyota Supra з 9,4 мільярдами переглядів.
Supra — це спортивний автомобіль, який нещодавно повернувся у виробництво після 17-річної перерви та був популярним в автоспорті.
Найпопулярніші виробники автомобілів у TikTok
1. BMW – 49,2 мільярда переглядів
Попри те, що кожен із двох найкращих автомобілів є Ford, коли ми дивимося на самі марки автомобілів, саме BMW претендує на перше місце із сукупними 49,2 мільярдами переглядів.
BMW, звичайно, є одним із найбільших виробників автомобілів у світі, що спеціалізується на автомобілях класу люкс. Бренд також добре відомий своєю спадщиною в автоспорті, виробляючи туристичні автомобілі, спортивні автомобілі та мотоцикли для гонок на острові Мен.
Найпопулярнішою моделлю BMW у TikTok є M5, яка є високопродуктивним варіантом 5-ї серії, з 1,8 мільярда переглядів.
2. Mercedes-Benz – 27,1 мільярда переглядів
Mercedes-Benz посідає друге місце, маючи вдвічі менше переглядів, ніж у BMW. “Мерседес” — ще один гігант у автомобільному світі, який має багато спільного з BMW, оскільки обидва вони базуються в Німеччині та зосереджуються на розкішних автомобілях.
Mercedes є одним із найбільших виробників автомобілів преміум-класу у світі, наприклад їхня флагманська модель S-Class, яка має 720,1 мільйона переглядів. Бренд пишається автомобільною спадщиною, продавши перший автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.
3. Audi & Honda – 20,4 мільярда переглядів
На третьому місці одразу два бренди, обидва з 20,4 мільярда переглядів. Перший – ще один преміальний німецький бренд Audi, відомий своїм логотипом із чотирма кільцями та чудовими системами повного приводу.
Інший – Honda, найвищий за рейтингом японський бренд, який також відомий виробництвом мотоциклів і силового обладнання.
Найпопулярнішим автомобілем Audi є R8 з 1,4 мільярда переглядів, тоді як для Honda це NSX з 501,7 мільйона.
Найпопулярніші автомобільні інфлюенсери на TikTok
1. Деніел Мак – 12,6 мільйона підписників
TikTok – це прибуткова платформа для творців контенту всіх жанрів, і це стосується і автомобільного контенту.
Автомобільний впливовий діяч, який зробив найбільше ім’я на платформі, – Деніел Мак. TikToker ловить водіїв дорогих автомобілів і ставить їм просте запитання: “Чим ви заробляєте на життя?”.
Деякі з відповідей можуть бути досить несподіваними, не в останню чергу в його найбільш перегляданому відео, в якому він виявив Lamborghini Aventador за кермом 93-річної жінки!
2. Суперкар Blondie – 10,6 мільйона підписників
Не надто відстає за кількістю підписників Алекс Хірші, більш відома як Supercar Blondie, з 10,6 мільйонами підписників.
Уродженка Австралії живе в Дубаї, вона розповідає про культуру суперкарів і є однією з небагатьох привабливих жінок у автомобільному світі.
Найбільше переглядаються її відеоролики, в яких глядачам демонструють футуристичні концептуальні автомобілі, такі як Renault Morphoz і Audi Grand Sphere.
3. Діма Гордій – 5,1 мільйона підписників
На третьому місці (хоча понад 5 мільйонів підписників поступається другому) Діма Гордій, найбільш відомий своїм каналом на YouTube, але також має значну кількість підписників у TikTok.
Він демонструє автомобілі таких брендів, як BMW, Mercedes-Benz і Lamborghini, для 5,1 мільйона підписників.
Алекс Кіндред, експерт зі страхування автомобілів Confused.com, коментує: “TikTok штурмом захопив автомобільну промисловість, щодня завантажуючи тисячі відео, пов’язаних з автомобілями. Можна побачити, як користувачі демонструють будь-що: від нових автомобілів на ринку до порад щодо миття автомобілів, викликаючи інтерес автолюбителів у всьому світі”.
“Оскільки TikTok є такою надихаючою платформою, остання модель, опублікована в стрічці популярного автомобільного TikToker, може просто спонукати користувачів оновити свій автомобіль до останньої моделі”, - вважає Алекс Кіндред.