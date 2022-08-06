TikTok швидко зарекомендував себе як одна з найпопулярніших у світі платформ соціальних медіа, якою зараз користуються мільярди людей.

У TikTok можна знайти різноманітний вміст, у тому числі кліпи найшвидших і найкрасивіших автомобілів у світі. Деякі контент-мейкери TikTok навіть базують свій контент навколо таких транспортних засобів, як-от Деніел Мак. Але які автомобілі найпопулярніші в TikTok? І хто є авторами впливу на автомобільну аудиторію, які отримали найбільшу кількість прихильників на платформі?

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Найпопулярніші моделі автомобілів у TikTok

1. Ford Maverick – 10,9 мільярда переглядів

Автомобіль, який найчастіше переглядають у TikTok, насправді не є суперкаром чи розкішною моделлю – це Ford Maverick із 10,9 мільярдами переглядів.

Насправді існує два автомобілі, відомі як Ford Maverick. Перший — класичний компактний автомобіль 1970-х років, але нещодавно Ford випустив абсолютно новий пікап, який також називають Maverick.

2. Ford Mustang – 10,7 млрд переглядів

Друге місце також дісталося моделі Ford, і знову вона мала кілька втілень протягом багатьох років.

Mustang — це, мабуть, один із найвідоміших автомобілів у світі, який був випущений майже 60 років тому.

Окрім класичної версії маслкара, сьогодні у нас також є Ford Mustang Mach-E, електричний позашляховик-кросовер.

3. Toyota Supra – 9,4 мільярда переглядів

Найулюбленішим автомобілем (не Ford) на TikTok є Toyota Supra з 9,4 мільярдами переглядів.

Supra — це спортивний автомобіль, який нещодавно повернувся у виробництво після 17-річної перерви та був популярним в автоспорті.

Найпопулярніші виробники автомобілів у TikTok

1. BMW – 49,2 мільярда переглядів

Попри те, що кожен із двох найкращих автомобілів є Ford, коли ми дивимося на самі марки автомобілів, саме BMW претендує на перше місце із сукупними 49,2 мільярдами переглядів.

BMW, звичайно, є одним із найбільших виробників автомобілів у світі, що спеціалізується на автомобілях класу люкс. Бренд також добре відомий своєю спадщиною в автоспорті, виробляючи туристичні автомобілі, спортивні автомобілі та мотоцикли для гонок на острові Мен.

Найпопулярнішою моделлю BMW у TikTok є M5, яка є високопродуктивним варіантом 5-ї серії, з 1,8 мільярда переглядів.

2. Mercedes-Benz – 27,1 мільярда переглядів

Mercedes-Benz посідає друге місце, маючи вдвічі менше переглядів, ніж у BMW. “Мерседес” — ще один гігант у автомобільному світі, який має багато спільного з BMW, оскільки обидва вони базуються в Німеччині та зосереджуються на розкішних автомобілях.

Mercedes є одним із найбільших виробників автомобілів преміум-класу у світі, наприклад їхня флагманська модель S-Class, яка має 720,1 мільйона переглядів. Бренд пишається автомобільною спадщиною, продавши перший автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.

3. Audi & Honda – 20,4 мільярда переглядів

На третьому місці одразу два бренди, обидва з 20,4 мільярда переглядів. Перший – ще один преміальний німецький бренд Audi, відомий своїм логотипом із чотирма кільцями та чудовими системами повного приводу.

Інший – Honda, найвищий за рейтингом японський бренд, який також відомий виробництвом мотоциклів і силового обладнання.

Найпопулярнішим автомобілем Audi є R8 з 1,4 мільярда переглядів, тоді як для Honda це NSX з 501,7 мільйона.



Найпопулярніші автомобільні інфлюенсери на TikTok

1. Деніел Мак – 12,6 мільйона підписників

TikTok – це прибуткова платформа для творців контенту всіх жанрів, і це стосується і автомобільного контенту.

Автомобільний впливовий діяч, який зробив найбільше ім’я на платформі, – Деніел Мак. TikToker ловить водіїв дорогих автомобілів і ставить їм просте запитання: “Чим ви заробляєте на життя?”.

Деякі з відповідей можуть бути досить несподіваними, не в останню чергу в його найбільш перегляданому відео, в якому він виявив Lamborghini Aventador за кермом 93-річної жінки!

2. Суперкар Blondie – 10,6 мільйона підписників

Не надто відстає за кількістю підписників Алекс Хірші, більш відома як Supercar Blondie, з 10,6 мільйонами підписників.

Уродженка Австралії живе в Дубаї, вона розповідає про культуру суперкарів і є однією з небагатьох привабливих жінок у автомобільному світі.

Найбільше переглядаються її відеоролики, в яких глядачам демонструють футуристичні концептуальні автомобілі, такі як Renault Morphoz і Audi Grand Sphere.

3. Діма Гордій – 5,1 мільйона підписників

На третьому місці (хоча понад 5 мільйонів підписників поступається другому) Діма Гордій, найбільш відомий своїм каналом на YouTube, але також має значну кількість підписників у TikTok.

Він демонструє автомобілі таких брендів, як BMW, Mercedes-Benz і Lamborghini, для 5,1 мільйона підписників.

Алекс Кіндред, експерт зі страхування автомобілів Confused.com, коментує: “TikTok штурмом захопив автомобільну промисловість, щодня завантажуючи тисячі відео, пов’язаних з автомобілями. Можна побачити, як користувачі демонструють будь-що: від нових автомобілів на ринку до порад щодо миття автомобілів, викликаючи інтерес автолюбителів у всьому світі”.

“Оскільки TikTok є такою надихаючою платформою, остання модель, опублікована в стрічці популярного автомобільного TikToker, може просто спонукати користувачів оновити свій автомобіль до останньої моделі”, - вважає Алекс Кіндред.