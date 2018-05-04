Генеральний директор Tesla Ілон Маск в середу, другого травня, під час щоквартального звіту про справи компанії не захотів відповідати на незручні запитання журналістів. Про це передає Bloomberg.

Під час телефонної конференції підприємець проігнорував питання про труднощі з фінансуванням і проблеми з масовим випуском електромобіля Model 3. Він порахував такі питання "нудними, сухими і не крутими". Після спілкування з журналістамаі акції Tesla знизилися на 7,4%.

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Як повідомляв NEWSONE раніше, виробник електромобілів Tesla за підсумками першого кварталу 2018 року зазнав рекордних збитків. За інформацією видання, компанія фіксує фінансові втрати п'ятий квартал поспіль. Відзначено, що отриманий в січні-березні 2018 року збиток у розмірі понад $ 709,5 млн став найбільшим квартальним збитком в історії Tesla.

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За думкою експертів компанія Ілона Маска досі знаходиться на етапі бурхливого розвитку і змушена інвестувати значні кошти в розробку нових продуктів, збільшення виробничих потужностей та пошук нових рішень. Отже збитковість в такій ситуації є цілком природною. Крім того законодавство США ліберально налаштоване до компаній що розвиваються – збиткові підприємства мають серйозні податкові пільги.