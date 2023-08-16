Кількість електричних автомобілів на українських дорога невпинно зростає. Але розподілення по регіонах важко назвати рівномірним.

У липні український автопарк поповнили майже 3,5 тис. авто на електротязі (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 470 од. (96% вживані);
  • Київ – 458 од. (66% вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 286 од. (81% вживані);
  • Київська обл. – 242 од. (72% вживані);
  • Вінницька обл. – 214 од (92% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках був Volkswagen ID.4. В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • Volkswagen e-Golf - на Львівщині та у Києві;
  • Nissan Leaf – на Дніпропетровщині та Вінниччині;
  • Tesla Model 3 – на Київщині.