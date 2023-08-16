Кількість електричних автомобілів на українських дорога невпинно зростає. Але розподілення по регіонах важко назвати рівномірним.

У липні український автопарк поповнили майже 3,5 тис. авто на електротязі (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 470 од. (96% вживані);

Київ – 458 од. (66% вживані);

Дніпропетровська обл. – 286 од. (81% вживані);

Київська обл. – 242 од. (72% вживані);

Вінницька обл. – 214 од (92% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках був Volkswagen ID.4. В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: