Количество электрических автомобилей на украинских дорогах постоянно растет. Но распределение по регионам сложно назвать равномерным.
В июле украинский автопарк пополнили около 3,5 тыс. авто на электротяге (BEV). Об этом сообщает Укравтопром.
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 470 ед. (96% б/у);
- Киев – 458 ед. (66% б/у);
- Днепропетровская обл. – 286 ед. (81% б/у);
- Киевская обл. – 242 ед. (72% б/у);
- Винницкая обл. - 214 ед (92% подержанные).
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих рынках был Volkswagen ID.4. В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Volkswagen e-Golf – на Львовщине и в Киеве;
- Nissan Leaf – на Днепропетровщине и Винницкой области;
- Tesla Model 3 – в Киевской области.