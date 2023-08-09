Volkswagen вернул себе лидерство в продажах электромобилей в Германии за первые семь месяцев года, обогнав Tesla и трио премиальных отечественных брендов – Mercedes-Benz, Audi и BMW.

VW обошел Tesla по регистрации электромобилей с января по июль благодаря добавленному объему новых моделей, особенно ID. Пассажирский фургон Buzz и его коммерческий вариант ID. Buzz Cargo.

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Согласно данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии (KBA), Volkswagen продал в Германии 41 475 электромобилей до июля, а Tesla – 40 289 единиц. Каждый из двух брендов продал более чем вдвое больше электромобилей, чем Mercedes-Benz, занявший третье место с 20 613 регистрациями.

Audi и BMW были четвертой и пятой с 16 786 и 15 987 регистрациями соответственно, а Hyundai был шестым из 15 411 регистрациями.

Полностью электрический Volkswagen ID. Buzz вызывает повышенный интерес клиентов с момента запуска в прошлом году, поскольку производство растет. Автопроизводитель продал 2815 ID. Buzz EVs в Германии за первые семь месяцев, из них 536 только в июле.

Пока ID. Buzz составил менее 7 процентов регистраций электромобилей бренда в Германии в течение этого периода, вероятно, это и была модель, склонившая весы в пользу Volkswagen.

Как и ожидалось, Volkswagen ID.4 и его брат в стиле купе ID.5, включая их форсированные варианты GTX, составили большинство зарегистрированных электромобилей бренда, в общей сложности 22 405 единиц к июлю. Следующим был меньший хэтчбек ID.3 с 13 647 регистрациями, в то время как городской автомобиль e-up имел 2 943 регистрации.

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Что касается Tesla, то Model Y составила почти 75 процентов регистраций бренда в Германии – 29 829 за семь месяцев. Model 3 заняла второе место с 9045 регистрациями, в то время как Model S и Model X остались далеко позади с 855 и 494 регистрациями соответственно.

Лидером в регистрации электромобилей Mercedes-Benz стал компактный кроссовер EQA с 7813. Интересно также, что принадлежащие Китаю бренды быстро развиваются на немецком рынке: MG от SAIC набрал 11 638 регистраций, Polestar от Geely – 4210, а BYD – 632.

В общей сложности с января по июль в Германии было зарегистрировано 268 926 первых регистраций электромобилей по сравнению с 1,64 миллионами новых регистраций моделей двигателей внутреннего сгорания.