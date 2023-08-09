Volkswagen повернув собі лідерство в продажах електромобілів у Німеччині за перші сім місяців року, обігнавши Tesla та тріо преміальних вітчизняних брендів – Mercedes-Benz, Audi та BMW.

VW обійшов Tesla за реєстрацією електромобілів із січня по липень завдяки доданому об’єму нових моделей, особливо ID. Пасажирський фургон Buzz і його комерційного варіанту ID. Buzz Cargo.

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Згідно з даними Федерального управління автомобільного транспорту Німеччини (KBA) Volkswagen продав у Німеччині 41 475 електромобілів до липня, а Tesla – 40 289 одиниць. Кожен із двох брендів продав більш ніж удвічі більше електромобілів, ніж Mercedes-Benz, який посів третє місце з 20 613 реєстраціями.

Audi та BMW були четвертою та п’ятою з 16 786 та 15 987 реєстраціями відповідно, а Hyundai був шостим із 15 411 реєстраціями.

Повністю електричний Volkswagen ID. Buzz викликає підвищений інтерес клієнтів із моменту запуску минулого року, оскільки виробництво зростає. Автовиробник продав 2815 ID. Buzz EVs у Німеччині за перші сім місяців, з них 536 лише в липні.

Поки ID. Buzz становив менше 7 відсотків реєстрацій електромобілів бренду в Німеччині протягом цього періоду, ймовірно, це і була модель, яка схилила терези на користь Volkswagen.

Як і очікувалося, Volkswagen ID.4 і його брат у стилі купе ID.5, включно з їх форсованими варіантами GTX, склали більшість зареєстрованих електромобілів бренду, загалом 22 405 одиниць до липня. Наступним був менший хетчбек ID.3 з 13 647 реєстраціями, тоді як міський автомобіль e-up мав 2 943 реєстрації.

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Що стосується Tesla, то Model Y склала майже 75 відсотків реєстрацій бренду в Німеччині – 29 829 за сім місяців. Model 3 посіла друге місце з 9045 реєстраціями, тоді як Model S і Model X залишилися далеко позаду з 855 і 494 реєстраціями відповідно.

Лідером у реєстрації електромобілів Mercedes-Benz став компактний кросовер EQA з 7813. Цікаво також, що бренди які належать Китаю, швидко розвиваються на німецькому ринку: MG від SAIC набрав 11 638 реєстрацій, Polestar від Geely – 4210, а BYD – 632.

Загалом із січня по липень у Німеччині було зареєстровано 268 926 перших реєстрацій електромобілів у порівнянні з 1,64 мільйонами нових реєстрацій моделей двигунів внутрішнього згоряння.