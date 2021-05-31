Страховики ОСЦПВ в 1 кв. 2021 врегулювали понад 40 тис. страхових вимог

В 1 кв. 2021 р. кількість укладених договорів ОСЦПВ склала 1,9 млн. шт., що на 7,7% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Сума страхових платежів становить 1,5 млрд. грн. (+13% показнику 1 кв. 2020 р.).

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Страховики ОСЦПВ врегулювали понад 40,1 тис. вимог постраждалих в ДТП, за якими сплатили 822 млн. грн. страхового відшкодування. Показник кількості врегульованих вимог зріс на 10% у порівнянні з 1 кв. 2020 р., суми виплат – на 21%. Середня премія становить 768 грн., (+5%), середня виплата – 20 097 грн. (+10,3%). Таким чином, обсяг виплат зростає швидшими темпами, ніж премії.

Лідером за кількістю укладених договорів стала СГ "ТАС" з показником 226,7 тис. шт. В першій трійці також НАСК "ОРАНТА" (222,4 тис. шт.) та "УПСК" (131,1 тис. шт.). Ті ж самі компанії є і лідерами як за сумою зібраних страхових платежів, так і за кількістю та сумою сплаченого відшкодування.

Для вимог, врегульованих у строк до 365 днів, середній строк врегулювання (від дати ДТП) за шкоду, заподіяну майну, складає 69 днів, що на один день більше, ніж у попередньому кварталі. В системі прямого врегулювання збитків (ПВЗ) середній строк врегулювання залишився незмінним – 40 днів. Частка вимог, врегульованих в термін до 60 днів, складає 55%, в строк до 90 днів – 75%.

Ще біля десяти страховиків мають показники частки врегулювання в строк до 60 та 90% дуже близькі до компаній-лідерів.