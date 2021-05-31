Страховщики ОСАГО в 1 кв. 2021 урегулировали более 40 тыс. страховых требований

В 1 кв. 2021 г. количество заключенных договоров ОСАГО составило 1,9 млн. шт., что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Сумма страховых платежей составляет 1,5 млрд. грн. (+13% показателю 1 кв. 2020 г.).

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Страховщики ОСАГО урегулировали более 40,1 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым оплатили 822 млн. грн. страхового возмещения. Показатель количества урегулированных требований вырос на 10% по сравнению с 1 кв. 2020 г., суммы выплат – на 21%. Средняя премия составляет 768 грн., (+5%), средняя выплата – 20 097 грн. (+10,3%). Таким образом, объем выплат растет более быстрыми темпами, чем премии.

Лидером по количеству заключенных договоров стала СГ "ТАС" с показателем 226,7 тыс. шт. В первой тройке также НАСК "ОРАНТА" (222,4 тыс. шт.) и "УПСК" (131,1 тыс. шт.). Те же самые компании являются и лидерами как по сумме собранных страховых платежей, так и по количеству и сумме уплаченного возмещения.

Для требований, урегулированных в срок до 365 дней, средний срок урегулирования (от даты ДТП) за ущерб, причиненный имуществу, составляет 69 дней, что на один день больше, чем в предыдущем квартале. В системе прямого урегулирования убытков (ПВЗ) средний срок урегулирования остался неизменным – 40 дней. Доля требований, урегулированных в срок до 60 дней, составляет 55%, в срок до 90 дней – 75%.

Еще около десяти страховщиков имеют показатели доли урегулирования в срок до 60 и 90% очень близки к компаниям-лидерам.