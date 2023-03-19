Серед нових автомобілів на всіх ринках, крім Львівщини, найпопулярнішим автомобілем був компактний кросовер Renault Duster.

За підсумками перших двох місяців поточного року, найбільшим регіональним ринком нових легкових авто залишається м. Київ. Мешканці столиці придбали майже 30% реалізованих з початку року нових легковиків.

На другому місці - Дніпропетровська область, на яку припало 9,3% реєстрацій нових авто. Номерні знаки Київської області отримали 7,4% нових легковиків і це третій результат. Львівщина стала четвертим за розміром регіональним ринком з часткою – 5,7%. Замикає п’ятірку лідерів Одеська область, «прописку» в якій в цьому році отримали 5,6% нових легкових авто.

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Бестселером у мешканців Львівської області став електромобіль Volkswagen ID.4., а “Дастеру” дісталось друге місце.

Срібний результат в столиці здобув кросовер Suzuki Vitara. Ця ж позиція у “Вітари” на ринках Дніпропетровщини та Київщини. В реєстраціях Одещини друга позиція належить BMW X5.

На третьому місці: у Києві - Skoda Octavia, у Дніпропетровській та Київській областях - VW ID.4., у Львівській обл. - Mercedes-Benz GLE, в Одеській – Hyundai Venue.