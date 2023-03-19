Среди новых автомобилей на всех рынках кроме Львовщины самым популярным автомобилем стал компактный кроссовер Renault Duster.

По итогам первых двух месяцев текущего года крупнейшим региональным рынком новых легковых автомобилей остается г. Киев. Жители столицы приобрели почти 30% реализуемых с начала года новых легковушек.

На втором месте – Днепропетровская область, на которую пришлось 9,3% регистраций новых авто. Номерные знаки Киевской области получили 7,4% новых легковушек и это третий результат. Львовщина стала четвертым по размеру региональным рынком с долей – 5,7%. Замыкает пятерку лидеров Одесская область, прописку в которой в этом году получили 5,6% новых легковых авто.

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Бестселлером у жителей Львовской области стал электромобиль Volkswagen ID.4., а "Дастеру" досталось второе место.

Серебряный результат в столице завоевал кроссовер Suzuki Vitara. Эта же позиция у "Витары" на рынках Днепропетровщины и Киевщины. В регистрациях Одесской области вторая позиция принадлежит BMW X5.

На третьем месте: в Киеве – Skoda Octavia, в Днепропетровской и Киевской областях – VW ID.4., во Львовской обл. – Mercedes-Benz GLE, в Одесской – Hyundai Venue.