Як змінювалися середні ціни на популярні моделі в лютому 2023 року, та що відбувалося з ними в регіонах.

У лютому 2023 року частка автомобілів, котрі продавали в інтернеті, вартістю менш як $10 тисяч, склала 77,1%. При цьому 49% оголошень — це легковики ціною до $5 тисяч, а найпопулярніша цінова категорія на ринку — машини вартістю від $1 до $2 тисяч.

Про це свідчить дослідження Інституту досліджень авторинку, яка щомісяця аналізує статистичні дані агрегатора Automoto.ua.

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Цінова структура не змінилася



Цінова структура вживаних легкових авто на українському ринку у лютому 2023 року. За даними Automoto.ua

У порівнянні із січнем-2023, найбільше зросли частки автомобілів вартістю до $1 тисячі (з 9,7% до 10,1%), $1-2 тис. (з 11,1% до 11,6%) та $2-3 тис. (з 9,5% до 9,7%). Зменшилися найбільше частки авто в ціні $5-6 тис. (з 9,2% до 9%) та $6-7 тис. (з 6,6% до 6,4%).

Проте загалом ситуація майже повторює результати минулого місяця, тобто у ціновій структурі оголошень помітних змін не відбулося: українці й надалі в більшості купують бюджетні автомобілі.

Середня ціна авто знижується

Середня ціна вживаного легковика в продажі у лютому 2023 року склала $5000. Це на $150 або 2,9% менше ніж у січні-2023, та на $900 або 15,3% менше, ніж у лютому-2022. Таким чином, на ринку встановлено черговий історичний мінімум середньої ціни, котра поступово знижується із вересня 2022 року.



Динаміка зміни середньої ціни на легкові автомобілі на сайтах продажу в інтернеті, лютий 2022 - лютий 2023. За даними Automoto.ua

З 15 моделей легковиків, котрі найчастіше продавали в інтернеті в лютому, подешевшали 10. Найбільше середня знизилася ціна у BMW 5 Series (на −7,7% або -$500), ВАЗ 2106 (на −4,9% або -$39), Volkswagen Passat (на −2,2% або -$150) і BMW 3 Series (на −2,2% або -$125).

Зросла ціна у двох авто: Mercedes-Benz E-Class (на +4,8% або +$250) та Opel Astra (на +2% або +$99). Найстабільнішими виявилися середні ціни на ВАЗ 2109/21099, Daewoo Lanos та Audi A6.



Динаміка зміни середніх цін на найпопулярніші моделі легкових автомобілів на сайтах продажу в інтернеті, лютий 2022 - лютий 2023. За даними Automoto.ua

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Що відбувається в регіонах

Найвищою середня вартість легковиків, що продавалися в інтернеті у лютому 2023 року, передбачувано виявилася у Києві та області — там цей показник зафіксований на рівні $6 950. На другому місці розмістилася Львівська область: $6 350. Волинська область із середньою ціною $6 300 піднялася із четвертого на третє місце.



Середня ціна легковиків, котрі продавали в інтернеті протягом лютого 2023 року, в регіонах України. За даними Automoto.ua

Найнижчою середня вартість машин у продажі, як і в січні, виявилася у Херсонській ($3 000), Донецькій ($3 000) та Миколаївській ($3 499) областях.

Якщо порівнювати середні ціни на легковики в регіонах, то за останній місяць (з січня-2023 по лютий-2022) найбільше вони знизилися у Закарпатській (-9,2%), Запорізькій (-7%) та Черкаській (-6,7%) областях. Не змінилися ціни у Донецькій області. Зросла середня ціна найбільше в Херсонській (+6,2%), Миколаївській (+6%) та Рівненській (+3,5%) областях.