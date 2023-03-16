Как изменялись средние цены на популярные модели в феврале 2023 года и что происходило с ними в регионах.

В феврале 2023 года доля автомобилей, продававшихся в интернете, стоимостью менее $10 тысяч, составила 77,1%. При этом 49% объявлений – это легковушки ценой до $5 тысяч, а самая популярная ценовая категория на рынке – машины стоимостью от $1 до $2 тысяч.

Об этом свидетельствует исследование Института исследований авторынка, ежемесячно анализирующее статистические данные агрегатора Automoto.ua.

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Ценовая структура не изменилась



Ценовая структура подержанных легковых автомобилей на украинском рынке в феврале 2023 года. По данным Automoto.ua

По сравнению с январем-2023, больше всего выросли доли автомобилей стоимостью до $1 тысячи (с 9,7% до 10,1%), $1-2 тыс. (с 11,1% до 11,6%) и $2-3 тыс. (с 9,5% до 9,7%). Уменьшились больше доли авто в цене $5-6 тыс. (с 9,2% до 9%) и $6-7 тыс. (с 6,6% до 6,4%).

Однако в целом ситуация почти повторяет результаты в прошлом месяце, то есть в ценовой структуре объявлений заметных изменений не произошло: украинцы и дальше в большинстве покупают бюджетные автомобили.

Средняя цена автомобилей снижается

Средняя цена подержанной легковушки в продаже в феврале 2023 года составила $5000. Это на $150 или 2,9% меньше, чем в январе-2023, и на $900 или 15,3% меньше, чем в феврале-2022. Таким образом, на рынке установлен очередной исторический минимум средней цены, постепенно снижающийся с сентября 2022 года.



Динамика изменения средней цены на легковые автомобили на сайтах продаж в интернете, февраль 2022 – февраль 2023. По данным Automoto.ua

Из 15 моделей автомобилей, которые чаще всего продавали в интернете в феврале, подешевели 10. Больше всего средняя снизилась цена у BMW 5 Series (на -7,7% или -$500), ВАЗ 2106 (на -4,9% или -$39), Volkswagen Passat (на -2,2% или -$150) и BMW 3 Series (на -2,2% или -$125).

Выросла цена двух авто: Mercedes-Benz E-Class (на +4,8% или +$250) и Opel Astra (на +2% или +$99). Самыми стабильными оказались средние цены на ВАЗ 2109/21099, Daewoo Lanos и Audi A6.



Динамика изменения средних цен на самые популярные модели легковых автомобилей на сайтах продаж в интернете, февраль 2022 – февраль 2023. По данным Automoto.ua

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Что происходит в регионах

Наивысшая средняя стоимость продававшихся в интернете легковушек в феврале 2023 года предсказуемо оказалась в Киеве и области — там этот показатель зафиксирован на уровне $6 950. На втором месте разместилась Львовская область: $6 350. Волынская область со средней ценой $6 300 поднялась с четвертого третье место.



Средняя цена легковушек, продававшихся в интернете в течение февраля 2023 года, в регионах Украины. По данным Automoto.ua

Самая низкая средняя стоимость машин в продаже, как и в январе, оказалась в Херсонской ($3 000), Донецкой ($3 000) и Николаевской ($3 499) областях.

Если сравнивать средние цены на легковые автомобили в регионах, то за последний месяц (с января-2023 по февраль-2022) больше всего они снизились в Закарпатской (-9,2%), Запорожской (-7%) и Черкасской (-6,7%) областях. Не изменились цены в Донецкой области. Выросла средняя цена больше всего в Херсонской (+6,2%), Николаевской (+6%) и Ровенской (+3,5%) областях.