Значний попит на вживані автомобілі та зростання цін на нові автомобілі є подвійним ударом для споживачів у США.

Нові дані показують, що ціни на вживані автомобілі, які різко зросли під час пандемії, тепер уперто залишаються там, незважаючи на нещодавню слабкість ринку.

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Згідно з Manheim Used Vehicle Value Index (який відстежує оптові ціни на вживані автомобілі на дилерських аукціонах), ціни на вживані автомобілі підскочили на 3,7% у лютому порівняно з січнем цього року, що також вище, ніж у попередньому місяці. Манхейм каже, що стрибок на 3,7% у лютому став найбільшим зростанням за місяць після зростання на 4,4% у лютому 2009 року.

Manheim впевнений, що такий стрибок цін не характерний для пори року. «На автомобільному ринку США зазвичай спостерігається сильний весняний відскок продажів і цін на вживані автомобілі, оскільки попит зростає, частково підживлюючись сезоном податкових декларацій. Цього року відскок відбувся раніше, ніж очікувалося», – сказав Джеремі Робб, старший директор з аналізу економіки та промисловості Cox Automotive для Yahoo Finance.

«Ми були свідками сильного роздрібного попиту в січні та на початку лютого, що здивувало деяких дилерів, які мали обмежені запаси. Ранній відскок змусив багатьох дилерів вийти на оптовий ринок, щоб поповнити запаси, і це підвищило оптові ціни», - каже експерт.

Після того, як у січні 2022 року індекс досяг історичного максимуму в 257,7, з того часу він неухильно падав, досягнувши мінімуму в 217,6 у листопаді 2022 року, однак відтоді він знову зростав, досягнувши великого успіху в лютому.

Хоча лютневий показник 234,5 знизився на 7% за рік, весь індекс все ще залишається високим порівняно з рівнями до пандемії. У лютому 2020 року індекс становив 156,6.

Окрім зовнішніх факторів, як-от відшкодування податків, які стимулюють покупки, зазвичай навесні спостерігаються певні тенденції до купівлі, оскільки погода потеплішає, наближається літній сезон подорожей і покупці прямують до дилерських центрів у пошуках нових поїздок.

Особливим для ринку також є той факт, що старіючий автопарк Америки не замінюється досить швидко. За даними S&P Global Mobility, у 2022 році середній вік автомобілів і вантажівок на дорозі становив 12,2 року, що є найвищим показником за весь час. Середній вік автомобіля зростає п’ятий рік поспіль.

Глобальна пандемія, дефіцит запчастин і навіть війна в Україні призвели до хаосу в ланцюгах постачання автомобілів, що призвело до значного скорочення запасів нових автомобілів для покупки. Це водночас призвело до нестачі пропозиції та підвищення цін на нові автомобілі, які залишаються високими та продовжують зростати. Дані про продажі нових автомобілів Manheim у лютому зросли на 8,7% порівняно з минулим роком і на 9,1% за місяць.

Здається, проблеми, які американці мали останнім часом при купівлі автомобілів — чи то брак пропозиції, чи то вищі ціни — ще не повністю зникли.