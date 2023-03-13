Сильный спрос на б/у автомобили и рост цен на новые автомобили являются двойным ударом для потребителей в США.

Новые данные показывают, что цены на подержанные автомобили, резко выросшие во время пандемии, теперь упрямо остаются там, несмотря на недавнюю слабость рынка.

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Согласно Manheim Used Vehicle Value Index (отслеживающий оптовые цены на подержанные автомобили на дилерских аукционах), цены на подержанные автомобили подскочили на 3,7% в феврале по сравнению с январем этого года, что также выше, чем в предыдущем месяце. Манхейм говорит, что скачок на 3,7% в феврале стал самым большим ростом за месяц после роста на 4,4% в феврале 2009 года.

Manheim говорит, что такой скачок цен не характерен для времени года. «На автомобильном рынке США обычно наблюдается сильный весенний отскок продаж и цен на б/у автомобили, поскольку спрос растет, частично подпитываясь сезоном налоговых деклараций. В этом году отскок произошел раньше, чем ожидалось», – сказал Джереми Робб, старший директор по анализу экономики и промышленности Cox Automotive для Yahoo Finance.

«Мы были свидетелями сильного розничного спроса в январе и начале февраля, что удивило некоторых дилеров, которые имели ограниченные запасы. Ранний отскок заставил многих дилеров выйти на оптовый рынок, чтобы пополнить запасы, и это повысило оптовые цены», – говорит эксперт.

После того, как в январе 2022 года индекс достиг исторического максимума в 257,7, с тех пор он неуклонно падал, достигнув минимума в 217,6 в ноябре 2022 года, однако с тех пор он снова рос, достигнув большого успеха в феврале.

Хотя февральский показатель 234,5 снизился на 7% за год, весь индекс все еще остается высоким по сравнению с уровнями пандемии. В феврале 2020 года индекс составил 156,6.

Кроме внешних факторов, таких как возмещение налогов, стимулирующих покупки, обычно весной наблюдаются определенные тенденции к покупке, поскольку погода потеплеет, приближается летний сезон путешествий и покупатели направляются в дилерские центры в поисках новых поездок.

Особым для рынка также является тот факт, что стареющий автопарк Америки не заменяется достаточно быстро. По данным S&P Global Mobility, в 2022 году средний возраст автомобилей и грузовиков на дороге составил 12,2 года, что является самым высоким показателем за все время. Средний возраст автомобиля растет пятый год.

Глобальная пандемия, дефицит запчастей и даже война в Украине привели к хаосу в цепях поставок автомобилей, что привело к значительному сокращению запасов новых автомобилей для покупки. Это привело к недостатку предложения и повышению цен на новые автомобили, которые остаются высокими и продолжают расти. Данные о продажах новых автомобилей Manheim в феврале выросли на 8,7% по сравнению с прошлым годом и на 9,1% за месяц.

Кажется, проблемы, которые у американцев было в последнее время при покупке автомобилей — будь то нехватка предложения или выше цены — еще не полностью исчезли.