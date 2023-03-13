З яких країн везуть, скільки грошей платять та де беруть найдешевші машини.

Після скасування так званого "нульового" розмитнення імпорт вживаних авто з-за кордону суттєво знизився, проте сьогодні щомісяця українці привозять близько 10 тисяч вживаних легковиків.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику імпорту і визначили, з яких країн українці їх привозять, середню вартість, та скільки загалом грошей витрачають на авто з-за кордону.

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Авто з Америки знову складають більшість імпорту

З вересня по грудень 2022 року, митне оформлення пройшли 60,8 тисячі вживаних легковиків з пробігом. Протягом січня-лютого 2022 року – ще 20,2 тисячі. Загалом за останніх шість місяців до України привезли 81 тисячу авто. З них 61% (49,7 тис.) привезли з країн Євросоюзу, ще 30% - із країн Америки (24,3 тис.). З Великобританії експортували 4% машин (3,3 тис.), з Китаю - 3% (2,1 тис.); 1% вживаних легковиків прибув з Грузії (близько 600 шт.). Решту зайняли інші регіони світу.

При цьому частка "американців" на ринку, після максимальних 47% у вересні 2022 року, зменшується п'ятий місяць поспіль. За підсумками лютого цей показник склав 20%.



Динаміка імпорту вживаних легковиків за регіоном експорту, вересень 2022 - лютий 2023

Якщо ж аналізувати тенденції купівлі вживаних авто з-за кордону в розрізі саме країн, а не регіонів загалом, то на першому місці протягом вересня-2022 - лютого-2022 опинилися США (29,5%, 23,9 тис.), Польща (20,3%, 16,4 тис.) та Німеччина (17,7%, 14,3 тис.).



20 найпопулярніших країн, з яких українці привозили вживані легковики протягом вересня-2022 - лютого-2023

Скільки витратили грошей на вживані авто з-за кордону?

З вересня 2022 по січень 2023 року українці придбали за кордоном вживаних легковиків сумарною митною вартістю 21,1 мільярда гривень. По сьогоднішньому офіційному обмінному курсі валют, це близько $577 мільйонів. З них у січні-лютому 2023 року — 5,2 мільярда гривень ($142 мільйони).

Найбільше коштів витратили на купівлю авто з США (понад 9 мільярдів гривень). На другому місці розмістилася Польща. Машини, експортовані з цієї країни протягом останніх 6 місяців, українці витратили 2,9 мільярда гривень. На третьому місці розмістилася Німеччина із сумарною митною вартістю 2,4 мільярда гривень за привезені звідти вживані легковики.

Цікаво, що вживані авто з Китаю посіли четверте місце (2,17 млрд грн). Замикає першу п'ятірку Литва (0,43 млрд грн).



Сукупна митна вартість імпортних вживаних легковиків за країнами, вересень-2022 - лютий-2023



Оскільки на практиці у більшості випадків митну вартість автомобілів працівники митниці визначають суб’єктивно, застосовуючи 6 (резервний) метод, з допомогою додаткових джерел інформації, реальна вартість автомобілів може бути ще вищою.

До речі розмитнення у "Дії" відкладається

Скільки коштують вживані авто з-за кордону?

Основна тенденція українського імпорту залишається незмінною: найбільший попит серед українців мають доступні автомобілі вартістю $1-2 тисячі. За підсумками останніх 6 місяців, таких було 30,4% від загальної кількості ввезених. Загалом, 81,1% усіх імпортних легковиків протягом вересня-2022 - лютого-2023 коштували менш як $10 тисяч.



Цінова структура імпортних легковиків протягом вересня-2022 - лютого-2023

Середня ціна імпортного легковика з пробігом за цей період склала $7 128. При цьому за останні 6 місяців найнижчою вона була у листопаді ($6 518), найвищою - у вересні ($7 745). У лютому 2023 року вживані авто з-за кордону в середньому коштували $6 614. Для порівняння, це втричі більше, ніж у липні-2022, коли цей показник був на рівні $2 190.

Загалом, через низьку купівельну спроможність та складну економічну ситуацію в країні, українці у більшості мають змогу придбати недорогий автомобіль. Оскільки високі митні платежі роблять імпорт значної частини вживаних авто доступної цінової категорії економічно невигідним, покупці часто відмовляються від купівлі вживаного автомобіля з-за кордону та надають перевагу машинам на внутрішньому ринку.

У яких країнах авто найдешевші?

Найдорожчими виявилися вживані легковики, котрі українці привозили з ОАЕ. Їх середня вартість склала $31,3 тисячі. На другому місці розташувався Китай (середня вартість $30,4 тис.), а на третьому - Угорщина ($14,6 тис.). Також середня вартість була досить високою в авто з Люксембургу ($13,1 тис.) та Словенії ($12,4 тис.).

Найнижчою середня митна вартість виявилася у вживаних легковиків з Фінляндії ($2,9 тис.), Латвії ($3,1 тис.), Естонії ($3,2 тис.), Великобританії ($3,4 тис.) та Швейцарії ($3,6 тис.).



Середня митна вартість вживаних легковиків за країнами експорту, вересень-2022 - лютий-2023