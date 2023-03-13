Из каких стран везут, сколько денег платят и берут самые дешевые машины.

После отмены так называемой "нулевой" растаможки импорт подержанных легковушек из-за границы существенно снизился, однако сегодня ежемесячно украинцы привозят около 10 тысяч подержанных легковушек.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику импорта и определили, из каких стран украинцы их привозят, среднюю стоимость, и сколько денег тратят на авто из-за рубежа.

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Авто из Америки снова составляют большинство импорта

С сентября по декабрь 2022 года таможенное оформление прошли 60,8 тысячи подержанных легковушек с пробегом. В январе-феврале 2022 года – еще 20,2 тысячи. Всего за последние шесть месяцев в Украину привезли 81 тысячу автомобилей. Из них 61% (49,7 тыс.) привезли из стран Евросоюза, еще 30% – из стран Америки (24,3 тыс.). Из Великобритании экспортировали 4% машин (3,3 тыс.), из Китая – 3% (2,1 тыс.); 1% подержанных легковушек прибыл из Грузии (около 600 шт.). Остальные заняли другие регионы мира.

При этом доля "американцев" на рынке после максимальных 47% в сентябре 2022 года уменьшается пятый месяц подряд. По итогам февраля этот показатель составил 20%.



Динамика импорта подержанных легковушек по региону экспорта, сентябрь 2022 - февраль 2023

Если же анализировать тенденции покупки подержанных авто из-за рубежа в разрезе именно стран, а не регионов в целом, то на первом месте в течение сентября-2022 – февраля-2022 оказались США (29,5%, 23,9 тыс.), Польша (20,3%, 16,4 тыс.) и Германия (17,7%, 14,3 тыс.).



20 самых популярных стран, из которых украинцы привозили подержанные легковушки в течение сентября-2022 - февраля-2023

Сколько потратили денег на подержанные автомобили из-за границы?

С сентября 2022 по январь 2023 украинцы приобрели за границей подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 21,1 миллиарда гривен. По сегодняшнему официальному обменному курсу валют, это около $577 миллионов. Из них в январе-феврале 2023 года - 5,2 миллиарда гривен ($142 миллиона).

Больше средств потратили на покупку авто из США (более 9 миллиардов гривен). На втором месте разместилась Польша. За машины, экспортируемые из этой страны за последние 6 месяцев, украинцы заплатили 2,9 миллиарда гривен. На третьем месте разместилась Германия с суммарной таможенной стоимостью 2,4 миллиарда гривен за привезенные оттуда подержанные легковушки.

Интересно, что подержанные автомобили из Китая заняли четвертое место (2,17 млрд грн). Замыкает первую пятерку Литва (0,43 млрд. грн.).



Совокупная таможенная стоимость импортных подержанных легковушек по странам, сентябрь-2022 - февраль-2023



Поскольку на практике в большинстве случаев таможенную стоимость автомобилей работники таможни определяют субъективно, применяя 6 (резервный) метод, с помощью дополнительных источников информации, реальная стоимость автомобилей может оказаться еще выше.

Кстати говоря растаможка в "Дии" откладывается

Сколько стоят подержанные автомобили из-за границы?

Основная тенденция украинского импорта остается неизменной: наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные автомобили стоимостью $1-2 тысячи. По итогам последних 6 месяцев таких было 30,4% от общего количества ввезенных. В целом, 81,1% всех импортных легковых автомобилей в течение сентября-2022 - февраля-2023 стоили менее $10 тысяч.



Ценовая структура импортных легковушек в течение сентября-2022 – февраля-2023

Средняя цена импортной легковушки с пробегом за этот период составила $7 128. При этом за последние 6 месяцев самой низкой она была в ноябре ($6 518), самой высокой – в сентябре ($7 745). В феврале 2023 года автомобили из-за рубежа в среднем стоили $6 614. Для сравнения, это втрое больше, чем в июле-2022, когда этот показатель был на уровне $2 190.

В целом, из-за низкой покупательной способности и сложной экономической ситуации в стране, украинцы в большинстве могут приобрести недорогой автомобиль. Поскольку высокие таможенные платежи делают импорт значительной части подержанных авто доступной ценовой категории экономически невыгодным, покупатели часто отказываются от покупки подержанного автомобиля из-за границы и предпочитают машины на внутреннем рынке.

В каких странах авто самые дешевые?

Самыми дорогими оказались подержанные легковые автомобили, которые украинцы привозили из ОАЭ. Их средняя стоимость составила 31,3 тысячи долларов. На втором месте расположился Китай (средняя стоимость $30,4 тыс.), а на третьем – Венгрия ($14,6 тыс.). Также средняя стоимость была достаточно высокой в автомобиле из Люксембурга ($13,1 тыс.) и Словении ($12,4 тыс.).

Самая низкая средняя таможенная стоимость оказалась у подержанных легковушек из Финляндии ($2,9 тыс.), Латвии ($3,1 тыс.), Эстонии ($3,2 тыс.), Великобритании ($3,4 тыс.) и Швейцарии ($3,6 тыс.).



Средняя таможенная стоимость подержанных легковых автомобилей по странам экспорта, сентябрь-2022 - февраль-2023