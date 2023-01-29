Завдяки певним реформам у системі МВС України муторна процедура перереєстрації автомобіля стала більш швидкою та менш клопітною. Але деякі нюанси все одно залишилися.

Зміни, що відбулися протягом кількох останніх років у системі реєстрації транспортних засобів, явно полегшили юридичний бік автомобільного життя українських громадян. Як мінімум тому, що процедура купівлі, реєстрації та переоформлення автомобілів тепер потребує менше часу.

При переоформленні авто з одного власника на іншого часто виявляють приховані проблеми з юридичною чистотою машини.

Зазначимо, що в cервісних центрах МВС тепер одночасно відбувається і юридичне переоформленням машини на нового власника, і її реєстрація на нього як транспортного засобу.

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Коли треба переоформлювати авто

Переоформлення авто на нового власника буває потрібне, коли автомобіль змінює юридичного власника – при купівлі-продажу машини, при обміні, даруванні або переданні її у спадщину.

Переоформлення на іншого власника трохи відрізняється від процедури перереєстрації, коли до картки машини в базі даних вноситься нова інформація: щодо заміни кольору або всього кузова, встановлення ГБО або двигуна з іншими характеристиками.

У сервісних центрах офіційно обіцяють, що автомобіль можна переоформити за кілька годин, і найчастіше так воно і виходить.

Де можна переоформити машину

Переоформити автомобіль можна у будь-якому Сервісному центрі МВС, не залежно від місця реєстрації автомобіля та його власників – діючого та майбутнього. Але є виняток: якщо новий власник буде встановлювати на авто, що реєструється, свої старі номерні знаки від попередньої машини, за перереєстрацією нової машини доведеться звертатися до того ТСЦ, куди номери колись були здані на зберігання.

Яка ціна переоформлення машини на нового власника

Для переоформлення автомобіля потрібно буде зробити декілька платежів, кількість і сума яких не однакова. У найпростішому випадку перереєстрація легкового автомобіля оплачується так:

Збір за послуги 200 грн.;

Номерний знак 336 грн.;

Бланкова продукція (власне техпаспорт) - 312 грн.

Тобто всього в сервісному центрі доведеться залишити не менше 848 грн. Плюс є кілька ускладнюючих обставин:

Покупець (особа, на яку оформлюється машина) буде використовувати свої старі номери, які залишилися в нього від попередньої машини. В такому разі 336 грн. платити не треба, але до кошторису доведеться додати вартість зберігання номерів у Сервісному центрі – 9 грн. за добу;

Автомобіль раніше не реєструвався в Україні . В такому випадку додатково сплачується збір на обов'язкове пенсійне страхування при першій державній реєстрації ТЗ (від 3 % до 5 % від вартості автомобіля);

Продавець відчужує вже не першу машину протягом звітного (календарного) року. Потрібно пред’явити документ про оціночну (середньоринкову) вартість машини та квитанцію про сплату податку, розмір якого залежить від цієї вартості (5% за друге авто, 18% за друге, третє та ін.). Плюс при будь-якій кількості машин сплачується 1,5% воєнного збору.

Цікаво, що вартість переоформлення конкретної машини можна прорахувати в онлайн-калькуляторі на сайті Головного Сервісного центру МВС. Щоправда, сам сайт ГСЦ називає вирахувану суму орієнтовною. Як мінімум тому, що вона не враховує комісію банку та вартість експертного дослідження, від якого зараз неможливо відмовитися.

Експертне дослідження при переоформленні авто тепер обов’язкове.

Які документи потрібні для переоформлення автомобіля

Паспорти та копії ІПН-код власника авто та громадянина, на якого воно оформлюється;

Техпаспорт автомобіля;

Заява про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці у сервісному центрі);

Квитанції про оплату за послуги СЦ, бланки та номери (оплата у відділенні банку при ТСЦ, “підказку” з сумами видають тут же).

Довідка про оцінку (середньоринкову) вартість автомобіля, квитанції про сплату відповідного податку та воєнного податку (якщо власник продає вже не першу легкову машину в поточному календарному році).

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Як переоформити машину через “Дію”

З грудня 2022 року стало можливим переоформлення автомобіля (мотоцикла, мопеда) при купівлі-продажу дистанційно, через додаток “Дія” або через особистий кабінет водія. Для цього потрібно:

Щоб обидві сторони угоди були фізичними особами (не юридичними);

Щоб обидві особи були зареєстровані (прописані) в Україні;

Щоб уся подана в електронному вигляді інформація була визнана достовірною;

Щоб особи – учасники угоди та транспортний засіб не перебували у базах розшуку та не мали інших юридичних обтяжень;

Щоб продаж зазначеної машини не підпадав під обкладення податком;

Провести машині “експертне дослідження” (в даному випадку воно обов’язкове).

І відвідати РСЦ доведеться все одно, причому не раз: щоб показати машину експертам, і щоб здати старі номери й техпаспорт та отримати нові.

Рекомендація “Авто 24”

Щоб обом сторонам угоди – продавцю і покупцю – витратити менше часу у приміщенні Сервісного центру, можна завітати до нього попередньо “на розвідку”, щоб уточнити всі деталі. Майте на увазі, що в принципі ви можете звертатися до будь-якого сервісного центру МВС в Україні. Тобто якщо вам у найближчому ТСЦ щось не сподобалось або якщо ви маєте негативні відгуки про його роботу від інших автовласників, ви можете поїхати до іншого центру.

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