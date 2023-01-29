Благодаря реформам в системе МВД Украины муторная процедура перерегистрации автомобиля стала более быстрой и менее хлопотной. Но некоторые нюансы все-таки следует знать.

Произошедшие в течение нескольких последних лет изменения в системе регистрации транспорта облегчили юридическую сторону автомобильной жизни украинских граждан. Как минимум потому, что процедура покупки, регистрации и переоформления автомобилей теперь требует меньше времени.

При переоформлении авто с одного владельца на другого зачастую выявляют скрытые проблемы с юридической чистотой машины.

Отметим, что в сервисных центрах МВД теперь одновременно происходит и юридическое переоформление машины на нового владельца, и ее регистрация на него как транспортного средства.

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Когда нужно переоформлять автомобиль

Переоформление авто на нового владельца бывает нужно, когда автомобиль сменяет юридического владельца – при купле-продаже машины, при обмене, дарении или передаче ее по наследству.

Переоформление на другого владельца немного отличается от процедуры перерегистрации, когда в карту машины в базе данных всего лишь вносится новая информация о ней: относительно замены цвета или всего кузова, установки ГБО или двигателя с другими характеристиками.

В сервисных центрах официально обещают, что автомобиль можно переоформить за несколько часов, и чаще всего так оно и выходит.

Где можно переоформить машину

Переоформить автомобиль можно в любом сервисном центре МВД, независимо от места регистрации автомобиля и его владельцев – действующего и будущего. Но есть исключение: если новый владелец будет устанавливать на регистрируемом авто свои старые номерные знаки от предыдущей машины, за перерегистрацией новой машины придется обращаться в то ТСЦ, куда номера когда-то были сданы на хранение.

Какова цена переоформления машины на нового владельца

Для переоформления автомобиля нужно будет совершить несколько платежей, количество и сумма которых не одинаковы. В простейшем случае перерегистрация легкового автомобиля оплачивается следующим образом:

Сбор за услуги ТСЦ – 200 грн.;

Номерной знак – 336 грн.;

Бланковая продукция (собственно техпаспорт) – 312 грн.

То есть, всего в сервисном центре придется оставить не менее 848 грн. Плюс есть несколько осложняющих обстоятельств:

Покупатель (лицо, на которое оформляется машина) будет использовать свои старые номера, оставшиеся у него от предыдущей машины. В этом случае 336 грн. платить не надо, но в смету придется добавить стоимость хранения номеров в сервисном центре – 9 грн. в сутки;

Автомобиль ранее не регистрировался в Украине . В таком случае дополнительно уплачивается сбор на обязательное пенсионное страхование при первой государственной регистрации ТС (от 3% до 5% стоимости автомобиля);

Продавец отчуждает уже не первую машину в течение отчетного (календарного) года. Следует предъявить документ об оценочной (среднерыночной) стоимости машины и квитанцию об уплате налога, размер которого зависит от этой стоимости (5% за второе авто, 18% за второе, третье и др.). Плюс при любом количестве машин уплачивается 1,5% военного сбора.

Примечательно, что стоимость переоформления конкретной машины можно просчитать в онлайн-калькуляторе на сайте Главного сервисного центра МВД. Правда, сам сайт ГСЦ называет вычисленную сумму ориентировочной. Как минимум, потому что она не учитывает комиссию банка и стоимость экспертного исследования, от которого вы можете отказаться.

Экспертное исследование при переоформлении машины теперь обязательно

Какие документы нужны для переоформления автомобиля

Паспорта и копии ИНН-кодов владельца авто и гражданина, на которого оно оформляется;

Техпаспорт автомобиля;

Заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в сервисном центре);

Квитанции об оплате за услуги СЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при ТСЦ, подсказку с суммами выдают тут же).

Справка об оценочной (среднерыночной) стоимости автомобиля, квитанции об уплате соответствующего налога и военного сбора (если владелец продает уже не первую легковую машину в текущем календарном году).

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Как переоформить машину через "Дию"

С декабря 2022 г. стало возможным переоформление автомобиля (мотоцикла, мопеда) при купле-продаже дистанционно, через приложение "Дія" или через личный кабинет водителя. Для этого нужно:

Чтобы обе стороны сделки были физическими лицами (не юридическими);

Чтобы оба лица были зарегистрированы (прописаны) в Украине;

Чтобы вся представленная в электронном виде информация была признана достоверной;

Чтобы лица – участники соглашения и транспортное средство не находились в базах розыска и не имели других юридических обременений;

Чтобы продажа указанной машины не подпадала под обложение налогом;

Провести машине "экспертное исследование".

И посетить РДЦ придется все равно, причем не раз: чтобы показать машину экспертам и сдать старые номера и техпаспорт и получить новые.

Рекомендация "Авто 24"

Чтобы обеим сторонам сделки – продавцу и покупателю – потратить меньше времени в помещении сервисного центра, можно сходить в него предварительно “на разведку”, чтобы уточнить все детали. Имейте в виду, что в принципе вы можете обращаться в любой сервисный центр МВД в Украине. То есть если вам в ближайшем ТСЦ что-то не понравилось или если у вас есть негативные отзывы о его работе от других автовладельцев, вы можете поехать в другой центр.

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