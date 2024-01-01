Названо автомобілі, які здатні проїхати понад 400 тисяч кілометрів без ремонту

Експерти iSeeCars назвали автомобілі, які з великою ймовірністю зможуть проїхати без серйозних ремонтів понад 400 тисяч кілометрів.

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Випускати автомобілі які можуть служити десятиліттями та «намотувати» на одометр мільйони кілометрів зараз невигідно. Переважна більшість сучасних машин розрахована на 250-300 тисяч кілометрів. Але є й ті, що можуть їздити довше.

Фахівці iSeeCars створили рейтинг, використовуючи середні показники пробігу за рік. Вони встановили, що в середньому ймовірність того, що машина проїде 400 тисяч кілометрів, становить 8,6%. Роком раніше цей показник був на рівні 11.8%.

Так, цього року рейтинг очолив пікап Toyota Tundra з показником 36,6%. На другому місці Toyota Sequoia з результатом 36,4%, на третьому – Toyota 4Runner (26,8%).

До списку також потрапили Toyota Tacoma, Toyota Highlander Hybrid, Honda Ridgeline, Chevrolet Suburban, Toyota Avalon, Lexus GX, Chevrolet Silverado 1500.

Рейтинг довговічності від iSeeCars виглядає наступним чином: