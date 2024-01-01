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Названо автомобілі, які здатні проїхати понад 400 тисяч кілометрів без ремонту

Надійність сучасних автомобілів швидко знижується. Якщо роком раніше проїхати 400 тисяч кілометрів без серйозних ремонтів могли 11,8% авто, то цього року показник зменшився до 8,6%
Які нові автомобілі здатні проїхати 400 тисяч кілометрів - Auto24

ФОТО: avtomir.ua|

Toyota Tundra

Євген Гудущан
logo14 серпня, 13:40
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Експерти iSeeCars назвали автомобілі, які з великою ймовірністю зможуть проїхати без серйозних ремонтів понад 400 тисяч кілометрів.

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Випускати автомобілі які можуть служити десятиліттями та «намотувати» на одометр мільйони кілометрів зараз невигідно. Переважна більшість сучасних машин розрахована на 250-300 тисяч кілометрів. Але є й ті, що можуть їздити довше.

Фахівці iSeeCars створили рейтинг, використовуючи середні показники пробігу за рік. Вони встановили, що в середньому ймовірність того, що машина проїде 400 тисяч кілометрів, становить 8,6%. Роком раніше цей показник був на рівні 11.8%.

Так, цього року рейтинг очолив пікап Toyota Tundra з показником 36,6%. На другому місці Toyota Sequoia з результатом 36,4%, на третьому – Toyota 4Runner (26,8%).

До списку також потрапили Toyota Tacoma, Toyota Highlander Hybrid, Honda Ridgeline, Chevrolet Suburban, Toyota Avalon, Lexus GX, Chevrolet Silverado 1500.

Рейтинг довговічності від iSeeCars виглядає наступним чином:

  1. Toyota Tundra
  2. Toyota Sequoia
  3. Toyota 4Runner
  4. Toyota Tacoma
  5. Toyota Highlander Hybrid
  6. Honda Ridgeline
  7. Chevrolet Suburban
  8. Toyota Avalon
  9. Lexus GX
  10. Chevrolet Silverado 1500
#Новини #Автофанати