Новий Mitsubishi ASX з’явиться зовсім скоро. За даними закордонних ЗМІ, автомобіль може дебютувати 20 вересня. У продаж він надійде навесні 2023 року.

Повідомляється, що новий автомобіль буде збудовано на базі моделі Renault Captur. Кросовер отримає традиційні бензинові, м’які гібридні і гібридні силові агрегати, що підключаються.

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Офіційне превью автомобіля було випущено раніше. З нього видно, що модель наступного покоління отримає стильніші та агресивніші елементи футуристичного дизайну, нова група фар виглядає більш крупно. Кузов автомобіля має більш округлі форми. Використання декількох горизонтальних ліній у кормовій частині кросу посилює його багатошаровість та масивність. Крім того, ми також можемо бачити нові англійські логотипи «ASX» та «MITSUBISHI» позаду.

Автомобіль отримає трициліндровий 1,0-літровий турбодвигун потужністю 91 к.с., що працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Крім того, моделі буде запропоновано 1,3-літровий чотирициліндровий наддувний агрегат. Він може генерувати 140 або 158 кінських сил і поєднується з 6-ступінчастою МКПП або 7-ступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням. Крім того, автомобіль також буде оснащений гібридною системою. Версія версія HEV з 1,6-літровим ДВЗ видає 145 кінських сил. Гібридна система, що підключається, з тим же агрегатом генерує 160 кінських сил, а ємність акумуляторної батареї складе 10,5 кВт/год. Ціну на нову модель виробник назве безпосередньо на її прем’єрі.

Новий Mitsubishi ASX стане однією з новинок Паризького автосалону, який знову відкриє свої двері після того, як був закритий через паніку навколо ковіду. Японський позашляховик буде представлений 20 вересня. Він буде виготовлятися в Іспанії і надійде в продаж навесні 2023 року .