Новый Mitsubishi ASX появится совсем скоро. По данным зарубежных СМИ, автомобиль может дебютировать 20 сентября. В продажу он поступит весной 2023 года.

Сообщается, что новый автомобиль будет создан на базе модели Renault Captur. Кроссовер получит традиционные подключаемые бензиновые мягкие гибридные и гибридные силовые агрегаты.

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Официальное превью автомобиля было выпущено раньше. Из него видно, что модель следующего поколения получит более стильные и более агрессивные элементы футуристического дизайна, новая группа фар выглядит более крупно. Кузов автомобиля имеет более округлые формы. Использование нескольких горизонтальных линий в кормовой части кросса усиливает многослойность и массивность. Кроме того, мы также можем наблюдать новые английские логотипы “ASX” и “MITSUBISHI” сзади.

Автомобиль получит трехцилиндровый 1,0-литровый турбодвигатель мощностью 91 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Кроме того, модели предложат 1,3-литровый четырехцилиндровый наддувной агрегат. Он может генерировать 140 или 158 лошадиных сил и совмещается с 6-ступенчатой ​​МКПП или 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением. Кроме того, автомобиль также будет снабжен гибридной системой. Версия HEV с 1,6-литровым ДВС выдает 145 лошадиных сил. Подключаемая гибридная система с тем же агрегатом генерирует 160 лошадиных сил, а емкость аккумуляторной батареи составит 10,5 кВт/ч. Цену на новую модель изготовитель назовет непосредственно на ее премьере.

Новый Mitsubishi ASX станет одной из новинок Парижского автосалона, который снова откроет свои двери после того, как был закрыт из-за паники вокруг наводнения. Японский внедорожник представят 20 сентября. Он будет производиться в Испании и поступит в продажу весной 2023 года.